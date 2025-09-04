Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu İzmir'de Yapıldı

İzmir'de düzenlenen Türkiye- Azerbaycan 4. Enerji Forumu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve mevkidaşı Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, iki ülke arasında yürütülen ortak çalışmalara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Çok yakın zamanda hayata geçirdiğimiz, Türkiye doğal gaz şebekesini Suriye'yle bağlama neticesinde, şimdi Suriye'nin arz güvenliğine bu anlamda ve Suriye'deki hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak bir projeyi birlikte gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, 4 Eylül'de İzmir'de düzenledi. Forumda, çeşitli işbirliği faaliyetlerine zemin hazırlayan Forum Protokolü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı. Ardın iki ülke yetkilileri ve bakanların katılımıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve mevkidaşı Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ortak çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Bakan Bayraktar, "Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji işbirliği hakikaten dünyada çok ender rastlanılabilir bir işbirliği. Bunun içerisinde iki ülkenin kalkınmasına, iki ülkenin gelişmesine ve ekonomisine katkı sağlayan birçok proje olmasının yanında bir başka özelliği daha var. O da, iki ülke bu işbirliği sayesinde birbirini bir anlamda tamamlayarak aslında Avrupa'nın ve bölgenin arz güvenliğine çok önemli katkıda bulunuyor. Onun ötesinde, küresel petrol piyasaları için bahsettiği Sayın Bakan'ın özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesiyle dünya küresel petrol arzında çok önemli bir katkıda bulunuyoruz. Yine çok yakın zamanda hayata geçirdiğimiz, Türkiye doğal gaz şebekesini Suriye'yle bağlama neticesinde, şimdi Suriye'nin arz güvenliğine bu anlamda ve Suriye'deki hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak bir projeyi birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla, bu anlamda sadece iki ülke için değil, aynı zamanda bölge ve başta Avrupa olmak üzere bölgemiz için ve dünya için önemli, enerji arz güvenliğinde veya enerji tehlikesizliğine birlikte çok önemli katkılar sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu forumu çok daha sonuç odaklı bir çalışma haline getirmiş durumdayız"

Forum kapsamında, kendi formatlarında çalışma gruplarının olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, "Bu çalışma grupları içerisinde biraz önce ifade edildi, yine madenden enerji verimliliğine, enerji regülasyonlarından iletimine, hidrokarbonlara kadar birçok alan var. Bugünkü forumun özelinde, açıkçası biz dijitalleşmeyi de bu çalışma gruplarının en önemli görevi haline getirmiş olduk ve ümit ediyorum önümüzdeki yıla kadar ki çalışma, bu konu onların temel gündem maddesi olacak. Çünkü dijitalleşme aslında her alanı etkileyecek özellikte bir konu. Çalışma gruplarımız aynı zamanda, biraz önce yaptığımız iş forumu ile beraber iş dünyasından da somut, oradaki sahadan gelen sesleri dinlediğimiz bir formata kavuşmuş durumda. Dolayısıyla biz burada hem hükümetler arasında, bakanlıklar arasında, ilgili kurumlar arasında hem de aynı zamanda iş dünyasını bir araya getirerek bu forumu çok daha sonuç odaklı bir çalışma haline getirmiş durumdayız. Bundan sonraki yıllarda da bu çalışmalarımız devam edecek" diye ekledi.

"Nahçıvan - Iğdır Doğalgaz Boru Hattı buna bir örnek"

Türkiye'nin COP 31 aday ülke olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bu forumun özelinde, özellikle bugün farklı bir konuğumuz vardı, misafirimiz vardı. COP 29'un başkanı, malumunuz geçtiğimiz yıl Azerbaycan'da, Bakü'de çok başarılı bir Birleşmiş Milletler İklim Konferansı gerçekleştirildi. Onun başkanı Muhtar Bey de buradaydı. O da özellikle iklimle alakalı çalışmalar, COP 29 özelinde elde edilen kazanımlarla alakalı bizleri bilgilendirdi. COP 31'e aday olan bir ülke olarak, Türkiye için de önemli bir inşallah, eğer bu adaylık neticesinde COP başkanlığı Türkiye'ye geldiği durumda birlikte yine işbirliği yapacağımız, sizlerin tecrübelerinden istifade edeceğimiz önemli bir alan. Biz bu yıl içerisinde somut projeleri hayata geçirdik. Nahçıvan - Iğdır Doğalgaz Boru Hattı buna bir örnek. Yine bir forum vesilesiyle temelini Sayın Cumhurbaşkanlarımızın attığı Iğdır - Nahçıvan boru hattı, bu sene içerisinde yine Sayın Cumhurbaşkanlarımızın nezaretinde devreye alınmış oldu. Sayın Bakanla biz Iğdır'daydık. 2 Ağustos'ta, Suriye'ye biraz önce ifade ettiğim gibi gazın teslimiyle alakalı bu bağlantının sağlanması ve gazın tedariği de şu anda halen devam ediyor. Ama o gün hatırlarsanız size şunu söylemiştim. İnşallah yeni bağlantımız elektrik iletim hatları üzerinden olacak" diye söyledi.

"Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan arasında tesis ettiğimiz bu dörtlü yeşil enerji koridoruyla da aslında güçlendiriyoruz"

Doğal gazda, petrolde yaklaşık 20 yıla yakın süredir devam eden işbirliğinin şimdi elektrikle farklı bir boyuta geçeceğini vurgulayan Bakan Bayraktar sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Zira dünyada elektrik talebinin arttığı, ülkemizde arttığı ve elektrik üretim kaynaklarının farklılaştığı, yenilenebilir enerjinin öne çıktığı bu dönemde, özellikle Azerbaycan'daki, Hazar'daki, Nahçıvan'daki yenilenebilir enerji potansiyeli üretime dönmesi ve üretimden sonra da pazarlara Türkiye gibi büyük bir piyasaya ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya erişimi ile alakalı çok iddialı hedeflerimiz var. Biz her zaman şunu söylüyoruz: Bu aramızdaki gönül bağlarını enerji bağlarıyla, iletim hatlarıyla, boru hatlarıyla, doğalgaz hatlarıyla güçlendiriyoruz ve hakikaten hem iki ülkeye hem de bölgeye, önemli arz güvenliğinde katkılar sağlıyoruz. Bu anlamda, bu iletim hatlarını Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan arasında tesis ettiğimiz bu dörtlü yeşil enerji koridoruyla da aslında güçlendiriyoruz, tahkim ediyoruz. İki ülke arasında çok büyük bir uyum, potansiyel ve mevcut projeler var. Geleceğe dönük çok önemli hedeflerimiz var. Ama son olarak, içinde bulunduğumuz şehir İzmir'de Sayın Bakan da ifade ettiler bir anlamda bu programı burada yapmamıza da vesile oldu. Tabii SOCAR'ın ve Azerbaycan'ın çok büyük yatırımları var. Bugün, şimdi biz sizlerle sonra bu programdan sonra, belki sizlerle beraber Star Rafinerisi'ni buradaki Türkiye'nin en modern rafinerisini birlikte Sayın Bakan'la bir ziyaret gerçekleştireceğiz ve oradaki çalışmaları yerinde de takip edeceğiz. Hakikaten bu örnek işbirliği enerji alanında, birçok alanda ama özellikle enerji alanındaki işbirliğimiz, bundan sonra da çok güçlü bir şekilde artmaya devam edecek."

Şahbazov: "Azerbaycan Türkiye'de enerji alanında 18 milyar doların üzerinde yatırım yaptı"

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise iki devlet arasında enerji alanında büyük ve önemli projelere imza attıklarını belirterek, "İzmir'de Aliağa bölgesindeki PETKİM ve Star rafineri gibi diğer Azerbaycan sermayesiyle faaliyet gösteren depolama terminalini de belirtmek lazım. Azerbaycan bugüne kadar Türkiye'de enerji alanında 18 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Geçmişte hayata geçirilen projeler hakkında konuşmuyoruz, geleceğe bakıyoruz. Forum çerçevesinde enerji alanının bütün istikametlerine dokunduk. Bu forum oldukça önemli ve gelecekte de iki devletin hem bölgenin ve beynelmilel seviyede neticeler verecek ki bu istikamette işimizi devam ettireceğiz. Azerbaycan Türkiye enerji iş birliği stratejik zarurettir" diye kaydetti. - İZMİR