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Almanya'da Havalimanı Güvenlik Personeli Grevde

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Almanya'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı'ndaki güvenlik personeli greve gitti, terminaller boş kaldı.

Almanya'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı'ndaki güvenlik personeli greve gitti, terminaller boş kaldı.

Almanya'da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine 11 havalimanında güvenlik personeli iş bıraktı. Ver.di'nin çağrısı üzerine başlayan 1 günlük uyarı grevinde Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı'ndaki personelin iş bırakmasıyla havayolu ulaşımı sekteye uğradı. BER kalkışlı uçuşlar iptal edildi. Köln'de de neredeyse tüm uçuşlar durduruldu, havalimanı terminali boş kaldı.

BER'de greve katılan Murat Sapmaz, çoğu zaman normal çalışma saatleri olan aylık 160 saatten fazla çalıştıklarını, ancak fazla mesailer için ek ödeme almadıklarını söyledi. Sapmaz, "Bizler ayda ortalama 180 saat çalışıyoruz. Hatta yazın 190 saati, 200 saati buluyor. Ama fazla çalıştığımızı ekstradan ödemiyor bu firma" dedi.

Gece vardiyaları için de çok az ek ödenek aldıklarını belirten Sapmaz, "Mesela ben saat 02.00'de kalkıyorum çalışmak için, başka arkadaşlar saat 00.00'da kalkıyorlar 04.00'te burada olabilmek için. Yolumuz çok uzak, iş şartları da çok zor" ifadesini kullandı.

5 yıldır havalimanında çalıştığını ifade eden Sapmaz, güvenlik çalışanları olarak saat ücretlerine 2.80 euro zam, fazla mesaiye ek ücret ve gece mesailerinin ek ödentilerinin artırılmasını istediklerini açıkladı.

Gece saatlerinde başlayan grevin yarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Güvenlik personeli, daha yüksek ücret ve daha dazla mesai ödemesi istiyor

Havalimanlarındaki yaklaşık 25 bin güvenlik personeli, çalışma saati ücretine 2.80 euro zam, fazla mesai için ek ücret ve gece yarısı ikramiyelerinin artırılmasını talep ediyor. Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) işveren tarafı olarak 2024 yılı için yüzde 4, gelecek yıl için ise yüzde 3 zam teklif ederken, sendika teklifi reddediyor. Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke yaptığı açıklamada, "Bu bölgelerdeki çalışma koşulları o kadar felaket ki insanlar artık rahatlamak istiyor" dedi. Werneke, havalimanlarındaki grevlerin, tren makinistlerinin grevinin sona ermesinden kısa bir süre sonra gerçekleştirilmesini ise "tesadüf" olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 200 bin yolcu etkilenecek

Almanya Havalimanı Birliği (ADV) tarafından yapılan açıklamada, Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main ve Stuttgart havalimanlarında başlayan grev nedeniyle yaklaşık bin 100 uçuşun iptal edildiği veya gecikeceği, bu iptal ve ertelemelerden ise yaklaşık 200 bin yolcunun etkileneceği belirtildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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