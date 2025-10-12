Ali Hızar: Baki Ersoy'un Kayserispor'a Desteği Takdire Şayan

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı, iş insanı Ali Hızar; Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy'un Kayserispor'u koruma, kollama ve menfaatlerine sahip çıkma yönündeki kararlı duruşunu takdirle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Hızar; özellikle Kayserispor'un mali krizi kapsamında gündeme gelen 60 milyon TL'lik ödemenin gerçekleşmesinde Ersoy'un gösterdiği inisiyatifin, 'gerçek Kayserispor sahiplenmesi' anlamına geldiğini vurguladı. Ali Hızar açıklamasında şunları söyledi;

"Sayın milletvekilimiz Baki Ersoy beyefendi ile ortak noktalarımızdan biri de Kayseri ve Kayserispor sevgimizdir. Kendisinin bu yöndeki çalışmalarını binlerce kilometre öteden büyük bir takdir ve şükranla izliyoruz. Her zaman olduğu gibi, yine gerektiğinde ağırlığını koyan, masaya yumruğunu vuran, Kayserispor'un arkasında duran bir duruş sergiledi. Kayserispor'un uzun süredir hasret kaldığı sahiplenmeyi bir kez daha gösterdi. Bizler de Avrupa'daki hemşehrilerimiz olarak gücümüz oranında Kayserispor'a destek olmaya devam edeceğiz. Avrupa'da yaşayan 400 bin Kayserilinin sesi olarak sayın vekilimize teşekkür ediyor, bu güçlü duruşunu yürekten destekliyoruz." - KAYSERİ