Ali Hızar: Avrupa'daki Türk İş Adamları İçin Güçlü Birliktelik

Ali Hızar: Avrupa'daki Türk İş Adamları İçin Güçlü Birliktelik
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Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar, Eylül ayında Avrupa'nın 7 ülkesinde Kayserili iş insanlarını bir araya getirerek ekonomik ve sosyo-kültürel güç oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Hızar, Avrupa'daki başta Kayserililer olmak üzere tüm Türk işadamlarını bir araya getirip gücü hem ekonomik, hem de sosyo-kültürel birlik için değerlendireceklerini söyledi.

Avrupa'daki Kayserili iş adamlarını bir araya getirip mevcut potansiyeli daha da güçlü hale getirmeyi amaçlayan birlikteliğin çok ciddi karşılık bulduğuna dikkat çeken Başkan Ali Hızar, Eylül ayında Avrupa'nın 7 ülkesindeki 15 şehirde seri toplantılar düzenleyeceklerini açıkladı. AKİB Başkanı Ali Hızar, toplantılar ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sadece ekonomik alanda değil sosyal ve kültürel alanlarda da etkili bir güç olmayı hedefliyoruz. Güçlü bir vizyon için yola çıktık, sadece Kayserili iş insanları değil Avrupa da tüm Türk girişimcileri kapsayan bir yapılanma hedefliyoruz. Bu yapılanma ekonomik olduğu kadar kültürel bir dayanışma modeli de sunuyor. Birlikten kuvvet doğar, Kayserili bulunduğu her yere değer katar, çalışkandır üretkendir. "

AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hızar, Eylül ayında yapacakları Avrupa çıkarması için yaptığı açıklamasında, "Eylül ayından itibaren yapacağımız toplantılarla, 15 ülkedeki öncelikle Kayserili iş adamlarımızı bir araya getirerek, görünürlüklerini ve farkındalıklarını artıracak ve güçlerini bir araya getirip daha da güçlü hale gelmelerini, onların da çok önemli katkılarıyla inşallah birlikte sağlayacağız. Çünkü birlikte güçlüyüz. Bu temaların yeni iş birliklerine kapı açacağına, Türk diasporası içinde güçlü sürdürülebilir bir bağ kurulmasına katkı sağlayacağına da yürekten inanıyoruz" dedi.

AKİB Yönetim Kurulu kararıyla yapılan planlamaya göre, Eylül ayından itibaren 7 ülkede 15 şehirde toplantılar düzenlenecek ülkeler ve şehirleri ise şu şekilde:

Almanya: Bonn, Stuttgart, Münih, Köln

Avusturya: Viyana, Bregenz

Belçika: Hausen, Zolder, Brüksel

Fransa: Paris, Starzburg

Hollanda: Amsterdam, Rotterdam

İsviçre: Zürih

İsveç: Stokholm - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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