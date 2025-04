Alanya'da Taksici, Unutulan 18 Bin Euroyu Sahiplerine Teslim Etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taksici, aracında unutulan çantanın içerisindeki 18 bin 300 euroyu sahibine teslim etti. Taksici, "Allah'tan başka bir yolcunun eline geçmemiş. Gönül rahatlığıyla kendisine teslim ettim. Mutlu oldu" dedi.

Olay, 25 Nisan günü Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşti. Taksicilik yapan Musa Koca, bir otelden aldığı Danimarkalı turistleri çocuklarıyla birlikte Alanya'ya götürmek için yola çıktı. Turistleri Alanya'ya bıraktıktan sonra aynı gün akşam saatlerinde Alanya'dan turistleri tekrar alıp konakladıkları otele götürdü. Sabah olduğunda para dolu çantasının yerinde olmadığını fark eden turistler, durumu otel görevlilerine bildirdi. Takside düşme ihtimaline karşı taksi durağı ile iletişime geçen otel görevlisi durumu paylaştı. Ogün hangi taksi ile yolculuk edildiğinin tespitini yapan durak görevlisi durumu Musa Koca'ya iletti. Bunun üzerine taksiyi kontrol eden Musa Koca bagaj kısmında yere düşmüş vaziyette siyah bir çanta ile karşılaştı. Aracıyla birlikte çantayı teslim etmek için otele giden Musa Koca, otelde takside unutulan çantayı Danimarkalı turistlere verdi. Paralarının eksiksiz olduğunu gören Danimarkalı turist, yaşadığı minnettarlıkla taksiciye 500 Danimarka kronu bahşiş vermek istedi. Ancak Musa Koca, uzatılan parayı kabul etmeyerek, "Ben işimi yaptım. Helal parayla çalışıyorum" diyerek jesti kibarca geri çevirdi.

Yaşanan olaydan sonra duygularını aktaran Musa Koca, "1999 yılından beri taksicilik yapmaktayım. Geçen sene emekli oldum. Dünkü olay çok gündem oldu. Aslında bu tür şeyler sürekli oluyor. Bizim araçlarda telefon ya da başka şeyler kalıyor. Burada bizim çalıştığımız otellerden telefon geldi. Yolcuyu aldık. Alanya'ya gittik. Yolcuları Alanya'da indirdik. Kalabalıklardı. 4 büyük, 4 çocuk vardı. Çocuk arabaları falan vardı. Akşam geç saatte aradılar. Geri aldık. Getirdik sorunsuz otellerine teslim ettik. Ertesi gün çalışmaya başladık. Bize bir telefon geldi. Herhangi bir şey kalmış mı diye. Baktık arabada küçük bir çanta var. Kontrol ettiğimde içinde para olduğunu gördüm. Hiç dokunmadık. Otele gittik. Turist çantanın benim arabada kaldığından bile emin değil. Allah'tan başka bir yolcunun de eline geçmemiş. Gönül rahatlığıyla kendisine teslim ettim. Mutlu oldu. Rahatız" dedi.

"Aklıma kendi çocuklarım geldi"

Koca, "Otele çantayı götürdük. Turist panik halinde. Yarım saate kadar uçacağının servisinin geleceğini söylediler. Daha tereddüt içindeler. Çünkü meblağ yüksekmiş. İçinde ne kadar para olduğunu bildiğimiz yok. Bize bir bahşiş verdi. Bahşişi de almadık. Çünkü yolcuyu götürürken sarı saçlı kadın çok rica etti. Bize 5 euro indirim yap dedi. Aklıma o geldi. Kendi çocuklarım da var. Gerek de yok dedim. Biz kazanıyoruz. İyi, kötü kazanıyoruz. Hak ettiğimizi alıyoruz almak istemedim" şeklinde konuştu.

"Çektiğim kredi borcu kapatılırdı"

Yeni taksi alırken kredi çektiklerini ve takside unutulan para dolu çantadan çıkan paranın çektiği krediyi kapatabileceğini ancak bu paranın kendisi için bir imtihan olduğunu ve haram para olduğunu düşündüğünü söyleyen Musa Koca, "Aşağı yukarı 2 sene oldu. 250 bin lira hanım kredi çekti. 500 bin lira da ben çektim. 750 bin lira. O parayla o kredi kapatılırdı ama benim eşim şu anda umrede. Allah izin verirse pazar günü gelecek. Benim 3 kızım var. Birisi doktor oldu, atandı. İkisi de üniversitede okuyor. Ben çocuklarımın gözüne, eşimin de yüzüne bakmak istiyorum. O paranın bize bir imtihan olduğunu düşündüm. Sahibine teslim ettiğim için de çok mutluyum. Çok huzurluyum, çok gururluyum" dedi.

Aynı taksi durağında senelerce beraber çalışan ve bu yaptığı davranıştan dolayı meslektaşını tebrik eden Erol Ersoy ise, "Türkler Taksi Kooperatifi olarak biz de Musa abimizi ödüllendirmek istedik ama bizi de kabul etmedi. Bize bunun insanlık görevi olduğunu söyledi. Biz kendisiyle bu onurlu, gururlu davranışından dolayı gurur duyuyoruz. Böyle her zaman bizim taksi durağımızda, taksilerimizde eşyalar kalıyor. Bu tabi büyük bir meblağ olduğu için bu kadar yankı uyandırdı. Biz her zaman telefon olsun, çanta olsun, cüzdan olsun misafirler araçlarımızda unutuyor. Biz de direkt o misafire ulaşmaya çalışıyoruz. Neticesinde güvenlik kamera kayıtlarıyla, otel personelleriyle, otel müdürlerimizle beraber istişareli çalışarak eşyasını teslim etmeye çalışıyoruz. Her zaman burada hizmet etmeye gururlu, onurlu şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA