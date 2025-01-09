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Alanya'da Bisikletli Genç ve Yaya Arasındaki Kavga Sosyal Medyada Gündem Oldu

Alanya'da Bisikletli Genç ve Yaya Arasındaki Kavga Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 yaşındaki enduro bisiklet sporcusu Yiğit Efe Al, kaldırımda bisiklet sürerken yaya ile yaşadığı tartışmayı kask kamerasıyla kaydetti. Olayın videosu 35 milyon kez izlendi. Yiğit Efe, sosyal medya üzerinden gelen destek ve tepkileri değerlendirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde enduro bisiklet sporcusu Yiğit Efe Al (15) kaldırımda bisikletiyle ilerlerken yoluna giren yayayla tartışması sosyal medyada gündem oldu. "Burası ne yolu abi' dedikten sonra yaya tarafından kovalanan gencin o videosu 35 milyon kullanıcı tarafından izlendi. O anlar kask kamerasına yansırken, genç adam, "Yorumlara bakarsak yüzde 90'lık bir kesim beni destekledi" dedi.

Alanya'da geçtiğimiz günlerde Atatürk Caddesinde kaldırımdaki bisiklet yolunda sürüş gerçekleştiren Yiğit Efe AL (15) bisiklet yolunda ailesiyle yürüyen vatandaş ile arasında geçen diyalog ve kovalamaca sosyal medyada gündem oldu. Kask kamerasına yansıyan görüntüleri kendi sosyal medya üzerinde paylaşan Yiğit Efe, olay gerçekleştikten sonra attığı video kısa sürede 35 milyon kişi tarafından izlendi. Attığı videonun ardından sosyal medya hesabının takipçi sayısının arttığını ifade eden Al, "Takipçi sayımın artmasından dolayı sevinçliyim" dedi.

"Yüzde 90'lık bir kesim beni destekledi"

Yaşadığı diyalogu anlatan Yiğit Efen Al (15) " Yiğit Al, "Bisiklet yolundan gidiyordum önümde bir abi vardı. Abiye bakınca bana dik dik baktı. Önünde durup "Burası ne yolu?" diye bir şey söyledim. Sonrasında "Gel lan buraya" tarzında argo bir kelime kullanarak karşılık verdi. Ben de yoluma devam ederek aynı şekilde tekrarladım o kelimeyi. Aslında ben ilişkiyi kesip yoluma bakarken, abi birden bire beni kovalamaya başladı. O kovalamaya başlayınca ben de doğal olarak tepki vermeye devam ettim. Yoluma devam ettim ama olay buraya kadar geldi. Olayı kask kameramdan çektim ve sonrasında sosyal medyada paylaştım. Video milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yorumlara bakarsak yüzde 90'lık bir kesim beni destekledi. Ama yüzde 10'luk bir kısım fazlasıyla olumsuz yorum yaptı. Hatta argo kelimeler kullanarak farklı bakış açılarından yorumlarda bulundular. Aslında benim abiye kötü bir davranışım olmadı. Sadece düzgün ve saygılı bir şekilde bir soru sordum. Beni kovalamaya başlayan oydu. Eğer bir saygısızlığım olduysa ve böyle hissediyorsa, buradan özür dilerim. Aslında videonun fazlasıyla ilgi çekeceğini düşünüyordum ama bu kadar izleneceğini beklemiyordum. Şu anda izlenme sayısı 35 milyonu geçti ve hala izlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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