AKİB, Hollanda'da İrtibat Ofisi Açıyor

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı İş İnsanı Ali Hızar, Avrupa'daki yapılanmalarına hızla devam ettirdiklerini belirterek,"20 Eylül'de Hollanda-Dordrecht'te AKİB İrtibat Ofisi'ni açıyoruz. Varan 1 dedik ve devamında da, hızla 5 Avrupa ülkesinde aynı şekilde ofisleri açacağız" dedi.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Hollanda'daki irtibat ofisi açılması konusunda AKİB'teki yöneticilerin ellerini değil gövdelerini taşın altına koyduklarına dikkat çekerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Avrupa Kayserili İşverenler Birliğimizin yöneticileri olan ve Hollanda'da faaliyet gösteren üyelerimiz Hollanda'daki ofisin açılmasına çok büyük destek olmuşlardır. Başkanvekili Bilal Akdağ, Başkan Yardımcısı Hukuk ve Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Av.İsmet Özkara, Teknoloji ve Dijitalleşme Komisyonu Başkanı İmdat Karataş, Basın Yayın ve Medya Komisyonu Başkanı Yakup Alemdar, Yapı ve İnşaat Malzemeleri Komisyonu Başkanı Feyyaz Burgaz, Yurt içi/Yurt dışı Sağlıktan Sorumlu Komisyon Başkanı Hatice Bayar, Denetleme Kurulu Başkanvekili İbrahim Köroğlu, Disiplin Kurulu Başkan vekili Tarık Kulaksız, Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Bilik, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Bolat, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi Hanifi Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yakıllı. Bu arkadaşlarımızın emekleri çok fazla hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Varan 1 dedik ve devamında diğer Avrupa ülkelerimiz var, inşallah."

20 Eylül'deki AKİB Hollanda-Dordrecht irtibat ofisinin açılış törenine Avrupa'daki tüm Kayserililer ile özellikle yakın zamanda Ali Hızar başkanlığında kurulacak olan Avrupa Kayserililer Federasyonu çatısı altında yer alacak olan Avrupa'daki Kayserili Sivil Toplum Örgütleri'nin tamamının başkan ve yöneticilerinin de davet edildiği açıklandı.

Açılış sonrasında Hollanda başta olmak üzere diğer ülkelerdeki Kayserili sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek olan AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, daha sonra bir açıklamayla Avrupa Kayserililer Federasyonu çatısı altında buluşan ve yaklaşık 400 bin Kayseriliyi temsil edecek federasyonun da kuruluş kararını açıklayacak. - KAYSERİ