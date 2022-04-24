Akhisar Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan Konseri

Akhisar Belediyesi tarafından yakın zamanda kurulan Çocuk Korosu ilk konserini verdi. Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu 23 Nisan özel konserinde çocukların sergilediği performans beğeni topladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Belediye Meclis Üyelerinin katılımı ile düzenlenen konser iki bölümden oluştu. Konser öncesi Akhisar Belediyesi Çocuk Şenliğinde yer alan maskotlar salondaki çocuklara küçük bir sürpriz yaptı. Çocukların alkışları arasında salona giren maskotlar tek tek çocuklarla ilgilendi ve sahnede koroda yer alan çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdiler.

"DÜNYAMIZI SÜSLEYEN HAYALLERİNİZ HEP BİZİMLE OLSUN"

Koro şefi Gamze Abaka Okur ve öğrencilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi Çocuk Koromuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konseri ile bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. Umutlarımızı yeşerten gülüşleriniz, dünyamızı süsleyen hayalleriniz hep bizimle olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.