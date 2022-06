Akaryakıt Zamları Motorseverleri de Vurdu - Haberler

GÖKAY ŞİMŞEK

Yedi ilden yaklaşık 300 motor tutkunu Bilecik Gölpark'ta bir araya geldi. DJ'li yemek organizasyonunda bir araya gelen motor sevdalıları renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehir Motor Tutkunları Lideri Selim Sefa Yaşar, sezon açılışını yaptıklarını dile getirirken, akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan dolayı 11 etkinliği 6'ya düşürdüklerini belirtti.

İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Afyon, Kütahya, Kocaeli ve Bursa'dan Bilecik'e gelen motor severler, Gölpark'ta sezon açılışını yaptılar.

"MOTOR SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN BAŞLADI"

Çocukluğundan beri motor tutkusu olduğunu aktaran Bilecik Motorsever Grup Lideri Erkan Gökdemir, "Ben kuaförlük yapıyorum Bilecik'te. Aynı zamanda motor tutkunluğum da var. Motor sevgisi bende çocukluktan başladı. 92-93 senelerinden beri motosiklet kullanıyorum" dedi.

Eskişehirli motor severlerin liderliğini yapan Selim Sefa Yaşar sezonu açtıklarını aktardı. Yaşar konuşmasında şunları söyledi:

"Eskişehir motor tutkunlarının liderliğini yapıyorum. Yaklaşık 7 senedir yapıyorum. Ekibimiz 2009 yılında kuruldu. Sezon açılışı özel bir andır. Bunun sebebi biz çevre illerle samimiyetimiz daima olsun diye diğer illerdeki gruplarla zaman çerisinde biz ahbap olduk. İlk 20 kişi ile başladık, biz bugün buraya 300 kişi geldik. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizdeki amaç, her ilde yeni motorcular ile 10 yıldır motor kullanan insanları bir araya bu etkinlik sayesinde getiriyoruz. Burada, Bandırma, Gebze, Kocaeli, İstanbul, Eskişehir, İnegöl, hatta Afyon'dan sürekli yarışlara katılan ekibimiz burada.

"BENZİN YÜZÜNDEN FİRELERİMİZ VAR"

Geçen yıl 180 kişi yaptık bunu. Bu yıl 270-300 kişiyi buldu. Devlet büyüklerimiz biraz daha yardımcı olsa biz bu organizasyonların daha büyüğünü, daha güzelini yaparız. İnsanlara her kış gezi takvimi yapıyoruz. Biz her yıl 11 tane etkinlik yapıyorduk. Bu yıl sezon açılışı ile beraber 6 etkinlik yazabildik. Şu an ki benzin fiyatları ile biz bir yere daha silmeyi düşünüyoruz. Mesela Bandırma ekibi 40 kişi, 20 kişi geleceklerdi ama 5 kişi gelebildiler benzin fiyatlarından ötürü. Bizim kendi ekibimizden bile benzin yüzünden firelerimiz var."

"TOPLANMA GELENEĞİNİ HER SENE SÜRDÜRÜYORUZ"

Gökmen Karatepe isimli motorsever ise, " Bizim kendi aramızda bir WhatsApp grubumuz var. Tarihi, toparlanmayı başkanlarla görüşüyoruz ona göre bir araya geliyoruz. Merkezi konum Bilecik olduğu için doğuşun ve dirilişin yeri olduğu için o yüzden burada toplanma geleneğini her sene sürdürüyoruz. Koronada yapamamıştık ama bu sene yaptık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Motorseverlerin drone görüntüsü

Şehir içindeki tur

*Motorlardan genel görüntü

*Bilecik Motor Tutkunları lideri Erkan Gökdemir

*Eskişehir Motor Sever Lideri Selim Sefa Yaşar

*Motorsever Gökmen Karatepe

ANKA / Yerel