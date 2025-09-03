AK Parti Yüzyılı Buluşmaları: Türkiye'nin Uluslararası Rolü Vurgulandı

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Ak Parti Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 15 Milletvekili ve MKYK Üyeleri bugün Çorum'da bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Türkiye uluslararası ilişkilerde aktif roller üstlenmektedir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülkedir. Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Rusya arasındaki yürüttüğümüz diplomasi, Suriye'deki aktif rolümüz bunun en büyük ispatlarından biridir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer başkanlığındaki heyet program kapsamında ilk olarak Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Tuncer, şunları söyledi:

"Türkiye uluslararası ilişkilerde aktif roller üstlenmektedir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülkedir. Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Rusya arasındaki yürüttüğümüz diplomasi, Suriye'deki aktif rolümüz bunun en büyük ispatlarından biridir. İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize karşı başlattığı soykırım ve katliama karşı uluslararası kamuoyuna harekete geçirmek için en etkin çalışmaları biz yürütüyoruz. Bugün artık Karadeniz'den Ortadoğu'ya Afrika'dan Asya'ya kadar barış ve istikrar için mücadele ediyoruz.

Savunma sanayiinde gerçekleştirdiğimiz devasa yatırımların bu başarılardaki rolü çok büyüktür. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 80'den yüzde 20'lere kadar düşürdük. İHA, SİHA, yerli savunma gemilerimizle güvenliğimizi sağlıyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle, savunmadan uzay çalışmalarına, yapay zekadan siber güvenliğe kadar çok güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz."