Haberler

AK Parti Yüzyılı Buluşmaları: Türkiye'nin Uluslararası Rolü Vurgulandı

AK Parti Yüzyılı Buluşmaları: Türkiye'nin Uluslararası Rolü Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çorum'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki aktif rolünü ve savunma sanayiindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Ak Parti Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 15 Milletvekili ve MKYK Üyeleri bugün Çorum'da bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Türkiye uluslararası ilişkilerde aktif roller üstlenmektedir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülkedir. Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Rusya arasındaki yürüttüğümüz diplomasi, Suriye'deki aktif rolümüz bunun en büyük ispatlarından biridir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer başkanlığındaki heyet program kapsamında ilk olarak Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Tuncer, şunları söyledi:

"Türkiye uluslararası ilişkilerde aktif roller üstlenmektedir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülkedir. Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Rusya arasındaki yürüttüğümüz diplomasi, Suriye'deki aktif rolümüz bunun en büyük ispatlarından biridir. İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize karşı başlattığı soykırım ve katliama karşı uluslararası kamuoyuna harekete geçirmek için en etkin çalışmaları biz yürütüyoruz. Bugün artık Karadeniz'den Ortadoğu'ya Afrika'dan Asya'ya kadar barış ve istikrar için mücadele ediyoruz.

Savunma sanayiinde gerçekleştirdiğimiz devasa yatırımların bu başarılardaki rolü çok büyüktür. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 80'den yüzde 20'lere kadar düşürdük. İHA, SİHA, yerli savunma gemilerimizle güvenliğimizi sağlıyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle, savunmadan uzay çalışmalarına, yapay zekadan siber güvenliğe kadar çok güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

Melek Mosso konseri belediyeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.