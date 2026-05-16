Şengüloğlu 'Çiftçimizin emeği, Türkiye'nin geleceğidir'

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, toprağı emekle buluşturan, alın teriyle üretimi büyüten çiftçilerin bereketin, fedakarlığın ve emeğin en güzel temsilcisi olduğuna dikkat çekti.

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu Dünya Çiftçiler Günü nedeni ile Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay'ı ziyaret etti. Yapılan ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Hasan Şengüloğlu "Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle, teşkilat mensuplarımızla birlikte Düzce Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Düzce Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ay ile bir araya geldik. Toprağı alın teriyle işleyerek üretime güç katan çiftçilerimiz; ülkemizin kalkınmasının, bereketinin ve geleceğinin en önemli yapı taşlarından biridir. Fedakarca çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü gönülden kutluyorum" dedi.

Şengüloğlu ayrıca, tarıma büyük önem verdiklerine dikkat çekerek çiftçiye her alanda destek olmaya hazır olduklarını belirterek "Ülkemizde tarım, ekonomik sistemin omurgasıdır. Türkiye nüfusunun temel ihtiyaçlarını karşılaması için çok önemlidir. Tarım kalkınmanın da temelini oluşturur. Çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Onlar için her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Murat Ay, Ziraat Odasının çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çiftçilerin daha iyi ve verimli üretim yapabilmeleri adına talep ve önerilerde bulundu.

Ziyaretten dolayı Şengüloğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı