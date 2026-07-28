AK Partili Çelik: Emekli Maaşlarında Adaletsizlik Var, İntibak Zorunlu

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi için intibak düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini belirterek, "Taban aylığı uygulaması nedeniyle 10 yıl çalışanla 25 yıl çalışan aynı maaşı alıyor. Bu doğru değil. Bunun çözümü intibaktır" dedi.

Artvin'deki saha çalışmaları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, intibak yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal güvenlik sisteminin temel yapısının doğru kurulduğunu ifade eden Çelik, zaman içinde uygulanan taban aylığı düzenlemelerinin bazı adaletsizliklere yol açtığını söyledi.

Çelik, yüksek enflasyon gibi nedenlerle düşük emekli aylıklarının taban aylığı uygulamasıyla iyileştirilmeye çalışıldığını, ancak bunun prim günü ve çalışma süresi arasındaki farkı büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirtti.

"10 yıl çalışanla 30 yıl çalışan aynı maaşı alır hale geldi" diyen Çelik, bu durumun çalışma süresine bağlı ücret dengesini bozduğunu ifade etti.

Taban aylığı uygulamasının fiili bir eşitsizlik oluşturduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Benim söylemeye çalıştığım, burada reformun parametreleriyle oynamak gerektiğidir. Nedir bunlar? Aylık bağlama oranı. Aylık bağlama oranını 2 yerine 3 yaparsınız. Güncelleme katsayısını, yani emeğin refah payından aldığı payı yükseltirsiniz. Böylece emekli aylıklarını düzenlemiş olur, çalışma süreleri arasındaki adaletsizliğe de neden olmamış olursunuz. Ancak taban aylığı uygulaması bir adaletsizliği ortaya çıkardı. Ben fiili bir durumu söylüyorum. Fiili durum şu; 10 yıl çalışanla 25 yıl çalışan aynı maaşı alıyor. Bu doğru değil. Bunun çözümü intibaktır. Taban aylığı belirlenmiş, 23 bin 500 lira. Bunun üzerine intibak yaparsanız herkes hak ettiği ücreti alır. Bunun partiyle ya da particilikle ilgisi yok. Reformu yapmış bir bakan olarak, o reformun eksiklerini ve fazlalıklarını bilen biri olarak diyorum ki bu süreç içerisinde intibak zorunlu hâle gelmiştir."

Kaynak: ANKA