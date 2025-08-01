Aile Yılı Kapsamında 7 Bin 937 Faaliyet Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Aile Yılı" kapsamında "aile olmak" vurgusunu güçlü bir şekilde ortaya koymak amacıyla 81 ilde 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak" açıklaması doğrultusunda her bir vatandaşa doğrudan ulaşacak hizmetlerin planlaması hızla yapılarak, uygulamaya konuldu. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak tüm faaliyetlerin planlamasını yapan bakanlık, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle icra edilen faaliyetleri kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirdi. Bakanlık, bu çerçevede Türkiye genelinde "aile olmak" vurgusunu güçlü bir şekilde ortaya koymak amacıyla bin 256'sı temmuz ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 7 bin 937 faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti.

"Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplumun farklı kesimlerinden pek çok etkinlik organizasyonuyla Aile Yılı etkinliklerine büyük bir katılım olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilanı sonrasında vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi ve destek gördük. Ailenin öneminin vurgulanması ve güçlendirilmesine yönelik her türlü çalışmamız gerek ekonomik destek programlarına başvurular, gerekse farkındalık çalışmalarına katılım açısından ciddi bir teveccüh gördü. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilanının ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Biz de bu toplumsal sahiplenmenin hakkını vermek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aile Yılı vesilesiyle oluşan bu olumlu karşılığın 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' boyunca yapacağımız tüm çalışmalar için de yol gösterici olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Önemli politikalar hayata geçirildi

Aile Yılı çerçevesinde ailenin korunmasını ve güçlendirilmesini destekleyici birçok politika hayata geçirildi. 2024 yılında pilot olarak uygulanan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, Aile Yılı'nda ülke geneline yaygınlaştırıldı. Proje kapsamında ülke genelindeki firmalarla indirim protokolleri imzalanarak, genç çiftlere yuva kurma süreçlerinde maddi kolaylıklar sağlandı.

Doğum yardımı sistemi güncellenerek, ailelerin 2025 yılından itibaren doğan ikinci ve sonraki çocukları için her ay maddi destek sunulmaya başlandı. Aile ve nüfus politikalarının uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınması amacıyla "Aile ve Nüfus 10 Yılı (2026-2035)" ilan edildi. Son olarak temmuz ayında memur ebeveynlere çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı sağlayan yönetmelik yürürlüğe girdi.

İndirim anlaşmaları imzalandı

Türkiye'nin toplumsal yapısının temel taşı olan ailenin güçlendirilmesine kalıcı katkı sağlamak hedefiyle hareket eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere ekonomik fayda sağlayan faaliyetleri kapsamında pek çok bakanlıkla iş birliği gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla gerçekleştirilen iş birliği neticesinde ailelere şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulaması sağlayan Bakanlık, tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yollarının yurtiçi uçuşlarında ailelere özel indirimleri hayata geçirdi. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 40'a varan halk günü indirimlerini de Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan iş birliği kapsamında vatandaşların yararlanmasına sunan Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle de yüzde 50 hibeli mikro kredi desteği, ücretsiz fidan desteği, tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim desteği ile üretim yapan kadınlara ve toprağa emek veren çiftçilere destek sağladı.

"Aile" temalı Kısa Film Yarışması'na başvurular devam ediyor

Öte yandan aileyi yeniden düşünmek, hatırlamak ve anlatmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Bakanlık tarafından Aile Yılı'na özel düzenlenecek "aile" temalı ödüllü Kısa Film Yarışması'na başvurular ise devam ediyor. 29 Ekim'e kadar başvuruların alınacağı yarışmada birinci olan film 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira para ödülü almaya hak kazanacak. Başvuruların Bakanlığa bağlı aileyili.gov.tr resmi web sitesi üzerinden yapılacağı kısa film yarışmasında filmlerin aile temasına uygun olması şartı aranıyor. Yarışmanın kazananları ise aileyili.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Bakanlık tarafından Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler "aileyili.gov.tr" internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. - ANKARA