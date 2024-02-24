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Kütahya'da hafızlık eğitimi gören öğrenciler şehitler için dua etti

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Kütahya'da hafızlık eğitimi gören Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Kuran Kursu hocaları eşliğinde Hava Şehitliğini ziyaret ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitler için Kur'an okuyup, dua ettiler.

Kütahya'da hafızlık eğitimi gören Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Hava Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için Kur'an okuyup, dua ettiler.

Kütahya Merkez Bölge Kuran Kursunda hafızlık eğitimi gören Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Berat Kandili dolayısıyla öğretmenleri ve Kuran Kursu hocaları eşliğinde Hava Şehitliğini ziyaret ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitler için Kuran okuyup, dua ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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