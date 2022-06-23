Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış köhne yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Ahievran Mahallesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış köhne yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Ahievran Mahallesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Ahievran Mahallesi'nde 2 konut arsası ve 1 ticaret ile konut arsasını, yüzde 20 peşin 12 ay taksit seçeneğiyle 28 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek ihale ile satışa sunulacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan'ın şekilleneceğini vurguladı. Kocasinan'ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kocasinan bölgesi delindiği zaman, kentsel dönüşüm olmazsa olmazlardan geliyor. Köhne binalar ve imarsız yapılaşmalar adına başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm projelerimiz, her bir mahallelerimizde birer birer hızlıca devam etmektedir. Bizim için önemli olan kentsel dönüşümde, önceliğimiz sosyal bir dönüşümdür. Bölgenin ihtiyaçları olan her türlü sosyal ihtiyaçların karşılanmasıdır. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için daha modern ve daha konforlu konutlar inşa ediyoruz. Bu anlamda ilçe belediye ölçeğinde Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Bölgemizde en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Ahievran Mahallemizdeki dönüşüm çalışmamızla buranın çehresi değişecek ve yeni bir mahalle olacak. Ayrıca bölgenin yaşam standardını yükseltecek farklı ve özellikli projeler hayata geçireceğiz. Kocasinan'ın her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz." Başkan Çolakbayrakdar, 'İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın' felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri'de yaşaması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Ahievran Mahallesi'nde 2 konut arsası ve 1 ticaret ile konut arsasının yüzde 20 peşin 12 ay taksit seçeneğiyle 28 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan ihale şartname ve eklerinin Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği gibi 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocasinan Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title