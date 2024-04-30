Ağrı'dan Hatay'a Oyuncak ve Kitap Yardımı

Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Seni Unutmadık Kardeşim" projesi kapsamında toplanan 5 bin oyuncak ve 2 bin kitap, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklara ulaştırıldı.

Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in de katıldığı törende, dualarla uğurlanan oyuncak ve kitaplarla yüklü tır, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan oyuncak ve kitaplar, Hatay'daki depremzede çocuklara dağıtılmaya başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklara ulaştırılmak üzere toplanan 5 bin oyuncak ve 2 bin kitaba ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Valimiz Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un da teşvikleriyle başlattığımız 'Seni Unutmadık Kardeşim' projesi kapsamında, il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerimiz tarafından toplanan oyuncak ve kitapları, depremden etkilenen Hatay'daki kardeşlerimize ulaştırdık. Bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ve onları unutmadığımızı göstermek istedik. Umuyoruz ki bu oyuncak ve kitaplar, depremzede çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturur ve yaralarını sarmaya katkıda bulunur."

Kökrek, Hatay'daki öğrencilere oyuncak ve kitapların dağıtımında emeği geçen Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve tüm yetkililere teşekkür etti. Depremzede çocuklara yönelik yardımseverlik projesi, Ağrı ve Hatay illeri arasında dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. - AĞRI