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Ağrı Dağı'nda Modern Bir Güvenlik Üssü Kuruldu

Ağrı Dağı'nda Modern Bir Güvenlik Üssü Kuruldu
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ASELSAN'ın sağladığı teknoloji ile donatılan Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi, Ağrı Dağı'ndaki güvenliği güçlendiriyor. 2100 rakımda kurulan üs, 7/24 görev başında olan Mehmetçik için kritik bir merkez haline geldi.

Ağrı Dağı'nda 2100 rakıma kurulan Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi, ASELSAN'ın sağladığı modern donanım ve teknolojik altyapı ile bölgedeki güvenliği güçlendiriyor.

Ağrı Dağı'nda 2100 rakımda kurulan ve ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojiyle donatılan Doğubayazıt Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi, bölgede kuş uçurtmuyor. Hızlı bir şekilde kurulabilen ve ihtiyaca göre genişletilip daraltılabilen üs, zorlu coğrafi ve kış şartlarına rağmen 7/24 elleri tetikte olan Mehmetçik için kritik bir rol üstleniyor. ASELSAN'ın desteğiyle üs, sadece güvenlik açısından değil, operasyonel verimlilik açısından da önemli bir merkez olarak dikkat çekiyor. Gelişmiş altyapısı ve hızlı kurulum özellikleriyle üs, bölgedeki stratejik güvenlik operasyonları için güçlü bir temel oluşturuyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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