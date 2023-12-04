Afyonkarahisar'da Su Verimliliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen su verimliliği toplantısında İl Özel İdaresi ile belediyelerin kayıp kaçak oranının azaltılmasına yönelik izlenecek yol haritası belirlendi.

Toplantı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Su kullanımında kayıp kaçak oranının azaltılmasına yönelik olarak İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, DSİ 183. Şube Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelindeki belediyelerden kayıp, kaçak durumuna ilişkin durum tespitine yönelik bilgi talep edilmesi kararı alındı. - AFYONKARAHİSAR