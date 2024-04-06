Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi Programı Gerçekleştirildi

Kadir Gecesi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen program ile huşu içinde geçerken, cemaat ellerini şükür ve af dilemek için semaya açtı.

Şuhut İlçe Müftülüğü Kadir Gecesi özel programı gerçekleştirdi. Ulu Camide yapılan programa Şuhut halkı yoğun katılım gösterdi. Din görevlilerinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mevlid-i şerif, salavatlar, tekbirler, kasideler ile devam etti.

İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in yaptığı sohbet ve duanın ardından program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR