Adıyaman'da üreticiye güç veren tarım ekipmanı desteği

Adıyaman'da tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla 100 badem kavlatma, 50 ceviz soyma ve 40 zeytin silkeleme makinesi dağıtıldı. Proje, deprem sonrası üretim şartlarını iyileştirmeyi ve sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Adıyaman'da tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla üreticilere yönelik önemli bir destek programı hayata geçirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Adıyaman tarımının mekanizasyon imkanlarının modernize edilmesi projesi" kapsamında modern tarım ekipmanları dağıtıldı.

Proje çerçevesinde Adıyamanlı üreticilere 100 adet badem kavlatma makinesi, 50 adet ceviz soyma makinesi ve 40 adet zeytin silkeleme makinesi teslim edildi. Dağıtılan ekipmanlarla, deprem sonrası zorlaşan üretim şartlarının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Tarım ekipmanları dağıtım törenine katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Vali Varol, yaptığı konuşmada, "Bu toprakları terk etmedik, çiftçimiz de üretimden vazgeçmedi. Verdiğimiz her destek yalnızca bir ekipman değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın ve umudu büyütmenin bir parçasıdır. Adıyaman'ın yeniden güçlenmesi için çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, modern tarım ekipmanlarının Adıyaman'da verimliliği artırarak üreticilerin iş yükünü hafifleteceğini ve tarımsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Dağıtımı yapılan tarım ekipmanlarının Adıyaman genelindeki tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temenni edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
