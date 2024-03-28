Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Mahalli İdareler Seçimi Öncesi Sandık Kurulu Başkanlarına Eğitim Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, Türkiye genelinde yapılacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

Adıyaman Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kentteki seçim sandıklarında görevli sandık başkanlarına yönelik eğitimler ve bilgilendirmeler İl Seçim Kurulu Müdürü Cengiz Kırmızıgül tarafından verildi. Müdür Kırmızıgül, sandık başkanlarına seçim sürecinde yapılması ve yapılmaması gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman'da 412 bin kişinin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşların daha rahat oy kullanabilmeleri her türlü tedbirin ve çalışmaların yapıldığı belirtildi. Sabah saat 07: 00'da başlayıp 16: 00'da tamamlanacak olan seçimlerde oy kullanıldığı zaman pusulalara, atılacak olan imzalara dikkat edilmesi, oy kullanma esnasında engelinden dolayı zorlanan kişiler için sadece bir kişinin refakatçi olabileceği ve bir başkasına refakatçi olamayacağı vurgulandı.

Eğitimde, vatandaşların daha rahat oy kullanabilmesi için belirlenen bazı konteyner kentlere de sandıkların kurulacağı, yaşanabilecek sorun ve sıkıntı anlarında durumun anında kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gibi konular hakkında da bilgiler verildi. Yapılan bilgilendirmeler sonrası slayt sunumu gerçekleştirildi. Sandık kurulu başkanlarına verilen eğitim sonrası kent merkezinde ve köylerde sandıklarda görevli memurlara da eğitim verilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Türkiye Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Gecesi hani güne denk geliyor? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır? Mesut Turan kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Çukurca Belediye Başkan adayı Mesut Turan kaç yaşında, nereli? Emekliye zam var mı? Emekliye zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi! ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır? Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title