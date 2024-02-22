Adıyaman'da İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen aydınlık yarınlara kitap okuma yarışması yapıldı.

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hayrat Vakfı bünyesindeki Uluslararası Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Geneli Aydınlık Yarınlara Online Kitap Okuma Yarışması Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Birincilere bin TL, ikincilere 500 TL ve üçüncülere ise 250 TL ile kitap hediye setleri ödül olarak hediye edildi. - ADIYAMAN