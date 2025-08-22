Adıyaman'da 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol'un başkanlığında, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve birim amirlerinin katılımıyla 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Varol, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen iki buçuk yıllık süreçte devletin tüm kurumlarıyla Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba gösterildiğini vurguladı. Depremin ilk gününden bu yana vatandaşlarla birçok platformda bir araya geldiklerini belirten Varol, son dönemde kalıcı konutların teslimi, konteyner kentlerden tahliyeler ve kamu yatırımları kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti.

Deprem sonrasında Adıyaman genelinde başlatılan konut projeleriyle ilgili bilgi veren Vali Varol, il genelinde 60 bin 313 konutun inşa edildiğini, bu rakamın iş yerleriyle birlikte toplamda 64 bin 55 bağımsız bölüme ulaştığını söyledi. Kalıcı konutların kamu kaynaklarıyla hayata geçirildiğini ifade eden Varol, merkeze bağlı Örenli bölgesinde bir yılı aşkın süredir vatandaşların yaşamaya başladığını, İndere bölgesinde ise yaklaşık 6 bin konutun teslim edildiğini ve bin 500 civarında vatandaşın bu alana yerleştiğini aktardı. Ayrıca, konutu hazır olmasına rağmen 180 ailenin halen konteynerde yaşamaya devam ettiği, bin 293 ailenin ise anahtarlarını teslim almasına rağmen henüz taşınmadığı bilgisi paylaşıldı.

Eğitim alanında yapılan yatırımlara da değinilen toplantıda, depremin ardından il genelinde 77 yeni okulun yapıldığı, 16 okulun ise güçlendirildiği belirtildi. Bu sayede toplamda 93 okul yeniden eğitim sistemine kazandırıldı. Deprem öncesi 6 bin 247 olan derslik sayısının, yeni yatırımlarla 6 bin 512'ye çıkarıldığı ve böylece deprem öncesine göre yüzde 4,24'lük bir artış sağlandığı ifade edildi. Halen yapımı süren 24 okul ve 5 güçlendirme projesiyle birlikte, tamamlandığında derslik sayısının yüzde 13'ün üzerinde artacağı belirtildi. Vali Varol, ayrıca LGS ve YKS sınavlarında elde edilen başarılarla Adıyaman'ın eğitimde yeniden toparlandığını, öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimlerinin de titizlikle takip edildiğini söyledi.

Sağlık alanındaki yatırımlar kapsamında ise il genelinde 11 hastanede bin 602 yatak kapasitesiyle 8 bin 532 sağlık çalışanının hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı. 2025 yılında Çelikhan Devlet Hastanesi ve birçok aile sağlığı merkezi hizmete açılırken, merkez ve ilçelerde yeni sağlık tesislerinin yapımı ve planlaması da devam ediyor. Vali Varol, İndere ve Örenli yaşam alanları başta olmak üzere çok sayıda yeni aile sağlığı merkezinin yapılacağını, ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının da yaygınlaştırılacağını belirtti.

Tarım ve hayvancılığın Adıyaman ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu vurgulayan Vali Varol, deprem sonrası çiftçilere 141 milyon TL destek sağlandığını, bu kapsamda 10 bin 862 küçükbaş ve bin 52 büyükbaş hayvanın dağıtıldığını ifade etti. Tarımsal desteklemeler kapsamında toplamda 62 bin 953 üreticiye 928 milyon 789 bin TL destek verildiğini belirten Varol, GAP İdaresi iş birliğiyle seracılık, arıcılık ve tarımsal mekanizasyon gibi projelerin sürdüğünü, üretimin kesintisiz devam etmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

İl Özel İdaresi'nin kırsal altyapıya yönelik yatırımları da toplantının gündemindeydi. Yol ve ulaşım çalışmaları kapsamında asfalt ve parke döşeme çalışmaları, menfez ve taş duvar yapımları hızla devam ederken, içme suyu ve kanalizasyon projelerinde de önemli mesafeler kaydedildiği belirtildi. Su Berekettir projeleri kapsamında küçük ölçekli sulama yatırımlarıyla 2.362 dekar arazi sulamaya açıldı, 385 çiftçi ailesi bu çalışmalardan doğrudan faydalandı.

Kültürel mirasın korunması ve yeniden ayağa kaldırılması için de önemli adımlar atılıyor. Depremde zarar gören tarihi Tuz Hanı'nın restorasyonu için Eylül ayında çalışmaların başlayacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, Zey (İndere) Köyü'nde bulunan ve Adıyaman'ın manevi değerlerinden biri olan Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi'nin restorasyon ve çevre düzenleme projesinin de İl Özel İdaresi tarafından başlatıldığı ifade edildi.

Toplantının sonunda Vali Osman Varol, Adıyaman'ın sadece depremin yaralarını saran değil, aynı zamanda geleceğini planlayan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunan bir şehir olması için tüm kamu kurumlarıyla birlikte kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Yapılan tüm bu yatırım ve projelerin Adıyaman halkına hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı. - ADIYAMAN