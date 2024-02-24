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ADEM Kursiyerleri Fabrikada Kaynak Yapıp Çalışmaları İnceledi

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Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, ziyaret ettikleri fabrikada kaynak yapıp çalışmaları yerinde inceledi. Kadın kursiyerler, aldıkları eğitimlerle çalışma hayatına atılarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri ziyaret ettikleri fabrikada kaynak yapıp çalışmaları yerinde inceledi.

Vakfa bağlı Aile Destek Merkezinde açılan kurslara ilgi yoğunlaşırken, aldığı eğitimlerle çalışma hayatına atılan kadınlar aile bütçelerine de önemli katkı sağlıyor. Yürütülen çalışma ve projeler kapsamında merkezde açılan kursların yanı sıra çalışma hayatı ve çeşitli meslek dallarına ilgi duyan kadınlara yönelik fabrika ziyareti düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'Kaynak Benim İşim' adı verilen etkinlikte Organize Sanayi Bölgesinde beton mikser üretimi ve ısı sistemleri fabrikalarına ziyaretler gerçekleştirildi. ADEM kursiyerlerine üretim alanlarında bilgi verilirken, gerçek iş ortamını gezen kadın kursiyerler kaynak makinelerinde kaynak yaparak deneyimde bulundular. İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetişmiş iş gücünün önemine dikkat çekilirken, gerçekleştirilen ziyaretlerde katılımcı kursiyerlere iş dünyasını tanımalarına, sektörel ihtiyaçları anlamalarına ve meslekleri daha iyi anlamalarına imkan sağlanmış oldu.

Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi sayesinde ufuklarının açıldığını ifade eden kadın kursiyerler, kadınlara yönelik açılan kurslar sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de meslek edindirme kurslarında eğitim alarak çalışma hayatına girmek isteyenlerin meslek sahibi olduğunu belirtti. ADEM yetkilileri merkezin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, kadınların devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak amaçlı, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet göstermek üzere açıldığını, merkeze kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirtirken, öncelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf tarafından desteklenen kadınların bu merkezlerden sağlanan imkanlardan yararlandırılacağını belirtti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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