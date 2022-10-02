Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana yerel haberleri... Ceyhan'da 20 yıllık çile bitiyor

Yerel Haberler

Adana yerel haberleri... Ceyhan'da 20 yıllık çile bitiyor

Adana haberler: Ceyhan Belediyesi, devlet hastanesi bölgesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ceyhan Belediyesi, devlet hastanesi bölgesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçede altyapısı, asfaltı, kaldırımı olmayan bölge kalmayana dek çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Yeni Ceyhan Devlet Hastanesi bölgesinde 20 yıldan bu yana yağmur suyu gideri dahil hiçbir altyapı çalışması yapılmamış. Ceyhanlı hemşehrilerimizin hastaneye geçiş çilesini sona erdiriyoruz. Sulama kanalı üzerine yeni yaptığımız beton köprü ilçe merkezinden hastaneye araç ve yaya geçişini hem kolaylaştıracak hem de hızlandıracak. Altyapı çalışmalarında 400 metre hat döşüyoruz. Böylelikle hem hastane hem de çevresindeki kronikleşen yağmur suyu gideri problemi çözülmüş olacak" dedi.

Hastane çevresine 2 bin metrekare bordür taşı, 2 bin 500 metrekare de parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Erdem, yaklaşık 700 metrelik yolun da tamamen asfaltlanacağını, kaldırımların çağa uygun hale getirileceğini kaydetti.

Başkan Hülya Erdem, ayrıca yine Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Namık Kemal Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Hülya Erdem Ceyhan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title