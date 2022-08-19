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Ceyhanlı güreşçiler madalyalarla dönüyor

Ceyhanlı güreşçiler madalyalarla dönüyor

Ceyhan Belediyesporlu güreşçiler kente madalyalarla döndü.

Ceyhan Belediyesporlu güreşçiler kente madalyalarla döndü.

Son olarak Afyonkarahisar ve Çorum'daki başarıları ve madalyalarıyla dikkat çeken Ceyhanlı güreşçiler, bu kez Hatay ve Kahramanmaraş'tan madalyalarla ilçeye döndü.

Hatay Yayladağı Aba Güreşi Şenlikleri'nde 45 kiloda altın madalya kazanan Efe Ramazan Karataş, Kahramanmaraş Yavşan Güreş Şenlikleri'nden de birincilik elde etti.

Ceyhan Belediye spor'un diğer sporcuları 70 kiloda Yusuf Çetin ve 40 kiloda Yiğit Hamza Egemen de Kahramanmaraş'tan gümüş madalya ile dönen isimler oldu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, güreşçi sporcular ve teknik heyetle gurur duyduklarını belirtirken, Atatürk'ün en sevdiği spor dalında başarılı olmanın sevinciyle dolu olduklarını vurguladı. Başkan Erdem, son gelen madalyalarla birlikte 2021-2022 Adana il seçmeleri ve Türkiye şampiyonalarında 22 altın, 24 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam madalya sayısının 63'e çıktığını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Karahisar Ceyhan Çorum Yerel Spor Haberler

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