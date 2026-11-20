Adana'da tarihi Kazancılar Çarşısı'nda 60 yıldır ayakkabıcılık yapan 73 yaşındaki İzzet Durmuş, son 30 yıldır bedensel engelli bireyler için kişiye özel ortopedik ayakkabılar üretiyor. Her ayağın şekline ve ihtiyacına göre el emeğiyle özel ayakkabılar hazırlayan Durmuş, hem geçimini sağlıyor hem de insanların duasını alarak mesleğini sürdürüyor.

Adana'nın tarihi Kazancılar Çarşısı'nda mesleğini sürdüren Durmuş, 1966 yılında okulunu bitirdikten bir gün sonra babasının yanında ayakkabıcılığa başladı. Meslekte 60 yılı geride bırakan Durmuş, yıllarca kadın ve erkek ayakkabısı ürettikten sonra yurt dışında edindiği tecrübeyle ortopedik ayakkabı yapımına yöneldi. Yaklaşık 30 yıldır bedensel engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun özel ayakkabılar hazırlayan usta, el emeğiyle birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor.

Yurt dışında öğrendi, Adana'da sürdürdü

Mesleğe başladığı ilk yıllarda standart ayakkabılar ürettiğini anlatan Durmuş, ekonomik şartlar nedeniyle Suudi Arabistan'a gittiğini ve burada 7 yıl kaldığını söyledi. Arabistan'da bir ayak sağlığı merkezine giderek ortopedik ayakkabı yapımını öğrenmeye başladığını belirten Durmuş, kendisini geliştirerek Adana'ya döndüğünü ve yaklaşık 30 yıldır bu alanda çalıştığını ifade etti.

Her ayağa özel kalıp hazırlıyor

Ortopedik ayakkabı yapımının oldukça geniş bir alan olduğunu belirten Durmuş, her müşterinin ihtiyacının farklı olduğuna dikkat çekti. Felç, trafik kazası, kas erimesi ve doğuştan gelen ayak şekil bozuklukları nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan kişiler için özel ayakkabılar yaptığını anlatan usta, bazı kişilerin iki ayağı arasında ciddi uzunluk ve şekil farklılıkları bulunduğunu söyledi.

Bir ayağı diğerinden 15 santimetre kısa olan müşterilerinin bile bulunduğunu dile getiren Durmuş, her hastanın ayağına uygun kalıp hazırladıklarını belirterek, ayakkabının rahat giyilebilmesi için fermuar gibi özel detaylar da eklediklerini kaydetti.

"Hem para alıyorsun hem de dua alıyorsun"

Yaptığı işin kendisine büyük mutluluk verdiğini söyleyen Durmuş, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın manevi değerinin çok büyük olduğunu ifade ederek, "Vallahi mutlu oluyorsun; hem para alıyorsun hem de ondan bir dua alıyorsun. Bu sana psikolojik olarak bir mutluluk veriyor. Bir şeyi başarmanın tadını alıyorsun" dedi.

"Türkiye'de bu mesleği yapan yaklaşık 10 kişi var"

Meslekte çırak yetişmemesinden yakınan Durmuş, Z kuşağının ayakkabıcılığa ilgisinin az olduğunu belirtti. Adana'da kendisi dışında bu işi yapan iki kişinin daha bulunduğunu, Konya, Balıkesir, İstanbul ve Ankara'da da ustaların olduğunu aktaran Durmuş, Türkiye genelinde ortopedik ayakkabı yapanların sayısının yaklaşık 10 kişi olduğunu söyledi.

Yeni nesilden umutlu olduğunu da dile getiren Durmuş, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasını istediğini belirtti.

Durmuş, ortopedik ayakkabı yapımının yalnızca anlatılarak öğrenilemeyeceğini, bu işin tecrübe, emek ve sabır gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı