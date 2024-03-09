Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Gül'ün vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Elazığ Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Gül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Gül'ün vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "Elazığ Cumhuriyet Savcımız Burhanettin Gül'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA