Abdulvahabi Gazi Camii'nde arife Cuması yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdulvahabi Gazi Camii'nde arife Cuması yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Abdulvahabi Gazi Camii'nde arife Cuması yoğunluğu

Abdulvahabi Gazi Camii'nde Kurban Bayramı arifesinde kılınan Cuma namazı, cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Abdulvahabi Gazi Camii'nde Kurban Bayramı arifesinde kılınan Cuma namazı, cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Abdulvahabi Gazi Camii'ne akın etti. Cuma'nın manevi atmosferiyle tarihi cami dolup taşarken, camide yer bulamayan vatandaşlar dışarıda namaz kılmak zorunda kaldı. Cuma namazı sonrası eller semaya açılarak dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar Hazreti Muhammed'in (SAV) sancaktarlarından olan Abdulvahabi Gazi Hazretleri'nin ve Şehzade Bayezid ile oğullarının bulunduğu türbeleri ziyaret ederek dua etti. Diğer yandan bayram arifesi olduğundan dolayı mezarlık içerisinde araç ve vatandaş yoğunluğu oldu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Cami Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title