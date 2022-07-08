Abdulvahabi Gazi Camii'nde arife Cuması yoğunluğu

Abdulvahabi Gazi Camii'nde Kurban Bayramı arifesinde kılınan Cuma namazı, cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Abdulvahabi Gazi Camii'ne akın etti. Cuma'nın manevi atmosferiyle tarihi cami dolup taşarken, camide yer bulamayan vatandaşlar dışarıda namaz kılmak zorunda kaldı. Cuma namazı sonrası eller semaya açılarak dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar Hazreti Muhammed'in (SAV) sancaktarlarından olan Abdulvahabi Gazi Hazretleri'nin ve Şehzade Bayezid ile oğullarının bulunduğu türbeleri ziyaret ederek dua etti. Diğer yandan bayram arifesi olduğundan dolayı mezarlık içerisinde araç ve vatandaş yoğunluğu oldu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel