ABD Enerji Bakanı Wright'tan İran'a Hürmüz Boğazı tepkisi: "Dünyayı terörize ediyorlar"

ABD Enerji Bakanı Chris Wright CNBC televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran savaşının etkileriyle enerji piyasalarında yaşanan endişelere değinen Wright, "Geçici ve önemli bir kesinti yaşıyor olsak da, İran'ın nükleer silah elde etme tehdidini ortadan kaldırmak, küresel enerji piyasaları, dünya barışı ve refahı için on yıllarca sürecek bir tehdidi ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bu nedenle Başkan Trump bu konuda kararlı. Evet, kısa vadede bu durum bir aksaklığa neden oluyor, ancak İran'ın nükleer silah elde etme yeteneğini ortadan kaldırmak ve ABD'nin üretim ve arzını artırmaya devam etmesini sağlamak için, bence insanlar bunun yeni bir durum olmadığını anlıyor. Bu, yolumuzdaki bir engel ve bunu aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Çin dahil herkes İran'ın yaptıklarına karşı"

Enerji piyasalarındaki istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanmasının İran'a bağlı olduğunu aktaran Wright, "Yani, bu konunun büyük kısmı İran'a bağlı. Öyle ya da böyle, İran'ın nükleer programının son bulduğunu ve Hürmüz Boğazı'nda trafiğin serbestçe aktığını göreceğiz. İran'la yapılacak bir anlaşma sayesinde bu, nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. İran petrolünün ve Arap Körfezi'nden gelen diğer petrolün en büyük alıcısı olan Çin de dahil olmak üzere dünya üzerindeki her ülke İran'ın yaptıklarına karşı" diye konuştu.

"Çin'in aldığı ABD petrolü miktarı artacak"

Çin'in ABD'den daha fazla petrol alıp almayacağı yönündeki bir soruya da yanıt veren Wright, "Evet, elbette kısa vadede bunu yapacaklar. Satın almaya devam edecekler ve bence ABD petrolünün miktarı da artacak. Ama nihayetinde dünyanın Basra Körfezi'ni açması gerekiyor. İran'ın tüm dünyayı rehin alma girişimi, insanların bildiği gibi geçici bir durum. Oradan üç ABD Donanması muhribi geçirdik. Bazı tankerlere dışarıya kadar eşlik ettik. Bu, bunu yapmanın ideal yolu değil. Ama yapmak zorunda kalırsak, aynı şekilde yapacağız. Bence sonunda İran rejiminin o kadar yoğun bir ekonomik baskı ve küresel baskı altında kalacağını göreceksiniz ki, bu saçmalığı bırakacaklar. Şu anda, tüm dünyayı terörize ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nın önemi azalacak"

İran'a olan ihtiyacı azaltacak alternatif enerji dağıtım rotalarının önemli olduğunu vurgulayan Wright, "Bu, İran'ın sadece bir kez oynayabileceği bir kart. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki boru hattı kapasitesinde artış göreceğiz. Biliyorsunuz, Türkiye'nin Ceyhan kentine uzanan bir Irak boru hattı var. Ürdün'e giden bir boru hattı da görebiliriz. Enerjinin Basra Körfezi'nden dışarı çıkması için başka güzergahlar da olacak. Bence Hürmüz Boğazı'nın önemi azalacak, ancak bu ülkelerin enerji üretimi ve enerji arzının önemi azalmayacak" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı