93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Özcan, kendi işini kurduktan sonra hayır işlerine yönelerek cami ve anaokulu yaptırdı. Özcan, şimdi ise son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını jandarmaya bağışladı. Özcan, "Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi" dedi.

  • 93 yaşındaki Mehmet Özcan, son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.
  • Mehmet Özcan, daha önce köyüne bir cami ve anaokulu yaptırdı.
  • Mehmet Özcan, 1963 yılında Gölhisar ilçesinde bir kırtasiye dükkanı açtı ve 1980 yılından itibaren ekonomisi düzeldikçe hayır işlerine yöneldi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde doğan 93 yaşındaki Mehmet Özcan, askerlik dönüşü kendi işini kurduktan sonra hayır işlerine yöneldi. Camilere yardım yapan Özcan, köyüne arkadaşları birlikte bir cami yaptırdı. Köyünde anaokulu olmadığı için de bir anaokulu yaptıran Özcan, şimdi ise son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Jandarma Asayiş Vakfı'na yapılan bağış, Burdur'da devlet-millet dayanışmasının dikkat çeken örneklerinden biri olurken gönüllülük esasına dayalı bu destek, vatandaşların kamu düzenine sahip çıkma iradesini bir kez daha ortaya koydu. Jandarma teşkilatının yürüttüğü huzur ve güvenlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bağış, mevzuata uygun ve şeffaf şekilde değerlendirilecek. Bu ayni yardımın, yeniden Burdur ili genelinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerde kullanılacağı öğrenildi.

"EKONOMİM DÜZELDİKÇE HAYIR İŞLERİNE YÖNELDİM"

Gölhisar'da 21 yaşıma kadar baba mesleği olan çiftçiliğe devam ettiğini anlatan Mehmet Özcan, "Babamın yanında çalıştım. 1955 yılında askere gittim, 1957 yılında da askerden geri geldim. Daha sonrasında da babam 'hadi kendi yuvanızı kurun' diyerek izin verdi. Hiçbir şeyim yoktu, sıfırdan başladım. Ben de havuç ticareti yapmaya karar verdim. Hem üretimini hem de ticaretini yaptım. 1963 yılında ise Gölhisar ilçesine bir kırtasiye dükkanı açtım. 4 sene bu işe Gölhisar'da devam ettikten sonra 1967 yılında Burdur merkeze taşındım. 1980 yılına kadar ekonomim biraz sıkıntılı geçti. Ekonomim düzeldikçe hayır işlerine yöneldim. Camilere yardım yaptım daha sonrasında köyüme cami, anaokulu yaptırdım" dedi.

"JANDARMAMIZ BİZİM İÇİN CANINI ORTAYA KOYUYOR"

Jandarmayı çok sevdiğini belirten Mehmet Özcan, "Jandarmamız bizim için canını ortaya koyarak 7 gün 24 saat bizim can ve mal güvenliğimiz için çalışmaktadır. Tabii jandarmamıza yardımcı olmayacağız da kime yardımcı olacağız. Jandarmamıza son birikim olan 10 Cumhuriyet altını bağışladım. Bu bağışı yaparken de çok gururlandım. Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıElazig Yasa:

Allah razı olsun amca. Ameller niyetlere göredir. İnşallah hayrın yerli yerinde kullanılır. Inşallah sahtekârların cebine ve midesine girmez.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

