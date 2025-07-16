9 Yaşındaki Ertuğrul, Gaziantep'in En Küçük Katmer Ustası Oldu

Gaziantep'te en küçük katmer ustası 9 yaşındaki Ertuğrul Yılmaz, açtığı katmerlerle usta katmercilere örnek oluyor.

Gaziantep'te henüz 9 yaşındaki Ertuğrul Yılmaz, küçük yaşına rağmen hem mutfakta gösterdiği yetenekle hem de enerjisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Babasının yanında katmer yapmayı öğrenen Ertuğrul, kısa sürede çıraklıktan ustalığa giden yolda büyük bir adım attı. Şimdiden sosyal medyada paylaşılan videolarıyla binlerce kişiye ulaştı. Derslerinde gösterdiği başarıların yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Ertuğrul'un ailesi, bu enerjiyi daha verimli değerlendirmek istedi. Babasıyla birlikte katmer dükkanına gitmeye başlayan minik usta, kısa sürede işin inceliklerini öğrenmeye başladı.

"En büyük hayalim, Osimhen'e katmer yapmak"

En büyük hayalinin ünlü futbolcu Osimhen'e katmer yapmak olduğunu belirten küçük usta Ertuğrul Yılmaz, "Babamla birlikte dükkana gitmeye başladım. Daha sonra katmer yapmaya başladık. İlk kez 6 yaşındayken babamla birlikte dükkana gitmiştim. Sonra çırak oldum, ardından usta olmaya çalıştım. Katmeri önce açıyoruz, sonra katlıyoruz. Ardından kesiyoruz. Fıstığını, şekerini ve kaymağını ekliyoruz. En son da kağıda sarıyoruz. Antep'in en köklü katmercilerinden biri olmak istiyorum. Osimhen sayesinde Galatasaraylı oldum. Onun buraya gelmesini çok isterim. Bu yüzden onu buraya davet ediyorum. En büyük hayalim, Osimhen'e katmer yapmak" dedi.

"İnandığı işi yaparsa mutlaka başarılı olacaktır"

Oğlunun ileride iyi bir katmer ustası olacağına inandığını söyleyen Baba Emre Yılmaz, "Ertuğrul okul hayatına başladığında çok güzel başarılar elde etti. Enerjisi hiç bitmiyordu. Biz de bu enerjiyi farklı bir şekilde değerlendirelim dedik. Böylece birlikte çalışmaya başladık. Benimle birlikte işin içine girdi. Beklediğimizden hızlı gelişmeler oldu. Çok çabuk öğrenmeye başladı. İşin detaylarını kısa sürede kavradı. Birkaç videosu sosyal medyada viral olunca artık müşteriler bizi değil, Ertuğrul'u görmek için gelir oldular. Bu da bizim için çok gurur verici bir süreçti. Oğlum şimdi de, 'En büyük hayalim Osimhen ile bir katmer videosu çekmek' diyor. Onu gerçekten başarılı buluyorum. Zaten bizim meslekte yeni nesilde usta yetiştirmek çok zor. Bu yaşta bir çocuğun böyle bir başarı elde etmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu yaşlarda böyle bir meslek edinmek zaten pek görülmüş bir şey değil. Biz onun neyi seviyorsa onu yapmasını istiyoruz. Okulunu da sonuna kadar destekliyoruz, eğitimi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Ama kalan zamanlarında iş yerine gelip bizimle birlikte çalışıyor. Zamanla büyüdükçe neyi sevdiğine kendisi karar verecek. İnandığı işi yaparsa mutlaka başarılı olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP