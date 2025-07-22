65 Yıldır Terzilik Yapan Usta, Mesleğinin Yok Olma Noktasında

Kilis'te 65 yıldır terzilik yapan, 53 yıldır da usta olarak mesleğini sürdüren Ökkeş İbişoğulları, gelişen teknoloji ve hazır giyim karşısında yok olma noktasına gelen mesleğini her şeye rağmen severek yapmaya devam ediyor.

Kilis'te yarım asrı aşkın süredir terzilik yapan 77 yaşındaki Ökkeş İbişoğulları, mesleğe olan sevgisiyle çalıştığını fakat işlerin eskisi gibi olmadığını söyledi. 1972 yılından bu yana ustalık yapan İbişoğulları, konfeksiyonun yaygınlaşmasıyla mesleğin neredeyse yok olma noktasına geldiğini belirtti.

"'Eti senin, kemiği benim' derlerdi"

53 yıldır terzilik yapan Ökkeş İbişoğulları, mesleğe 12-13 yaşlarında başladığını ifade ederek, "Askerden 1970'te geldim. 1972 yılında bu dükkanı açtık. O günden bu yana ustayım. Büyüklerimiz elimizden tutar, ustanın yanına götürürdü. "Eti senin, kemiği benim" derlerdi. Biz de severek çalıştık, zorluklarına katlandık ve mesleği öğrendik" dedi.

"Ramazan'da sahura kadar çalıştığımız olurdu, uykusuz geçerdi geceler"

Eskiden işlerin çok yoğun olduğunu, şimdi ise günde birkaç tamirat işiyle günü geçirdiklerini belirten İbişoğulları, "Zamanında bu dükkandan daha küçük dükkanda 6 kalfam, 4-5 çırağım vardı. Gece gündüz çalışırdık. Ramazanda sahura kadar çalıştığımız olurdu, uykusuz geçerdi geceler. Ama bugün gündüz yapacak iş bulamıyoruz. Sadece pantolon paçası, ufak tefek tamirat işleriyle uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Altın bileziğini koluna taksın"

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Ökkeş İbişoğulları, "Gençler bir meslek öğrensin, altın bileziklerini koluna taksın. Gene de okusunlar, bir yere gelsinler. Ama atamaları olmazsa mesleklerine döner, ayakta kalırlar" diye konuştu. - KİLİS