'6. Karacaoğlan Türküleri Gecesi' Mersin Büyükşehir'in Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ' Karacaoğlan Türküleri Gecesi', Mut'un merkezinde yer alan Taşhan'da, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hem yerel hem de ulusal sanatçılar, Karacaoğlan'ın türkülerini ve şiirlerini seslendirerek Mutlulara güzel bir akşam yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesi'nin iş birliğinde gerçekleşen ve ünlü halk ozanını anmak için düzenlenen etkinlikte, hem yerel hem de ulusal sanatçılardan Ali Rıza Yılmaz, Sade Demir, Nimet Akkulak, Ali Deveci, Ali Ölmez, Ergün Parlat, Ertan Uysal, Fikri Demir, Mehmet Çiftçioğlu ve Mustafa Mete sahne aldı.

Mutlu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, Karacaoğlan şiirlerinin ve türkülerinin seslendirildiği anma gecesi, dinleyenlerden büyük beğeni topladı. Üretici kadın stantlarının da yer aldığı etkinlikte, üretici kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip satışa sundu.

SERT: "BU TARZ ETKİNLİKLERE KATKI SAĞLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Bu sene 6'ncısı düzenlenen 'Karacaoğlan Türküleri Gecesi'ne, Mut Taşhan'da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlisi Burcu Sert, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tarz etkinliklere katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliği yapmamızın amacı hem Mut'un merkezindeki etkinliğe ev sahipliği yapmak, hem de Taşhan' daki üretici kadınlarımıza destek olmak. Etkinliğe, katılımcılar ve ilgi gerçekten çok yoğundu" dedi.

ARSLAN: "KARACAOĞLAN, ÜLKEMİZİN YANI SIRA AVRUPA'DA DA BİLİNEN VE ANILAN BİR DEĞER"

Karacaoğlan değerine yalnızca Mut'ta değil, tüm Türkiye genelinde sahip çıkıldığını ve O'nu anma etkinlikleri düzenlendiğini aktaran Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Mut eski Belediye Başkanı Selahattin Arslan, "Karacaoğlan türküleri Makedonya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar' da, Avrupa'da ve ülkemizin her tarafında var. Karacaoğlan bir dahi. Halk ozanı olarak halkın düşüncesini ve belleğini en güzel biçimde dile getiren, söyleşi halinde sunan bir ozan. Dolayısıyla bu değerin yaşatılması ve herkesin kendi bölgesinde yeniden anması güzel bir olay" diye konuştu.

Kültür Bakanlığı'nın desteği ile geçmiş dönemde Mut'ta Karacaoğlan ve Karaca Kızın anıt mezarını yaptırdıklarını da kaydeden Arslan, ünlü heykeltıraş Hüseyin Gezer'in 1970'li yıllarda Türkiye'deki ilk halk ozanı anıt heykelini Mut'a kazandırdığını da dile getirdi.

"BÜYÜKŞEHİR'İN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK HER TÜRLÜ GİRİŞİME DESTEĞİ VAR"

Önceden atıl durumda bulunan Taşhan'ın aktif hale getirilmesinde Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkısı olduğunu belirten Arslan, belediyenin sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri ayağa kaldırma ve canlandırma yönünde her türlü girişimde bulunduğunu aktardı. Sözlerine ek olarak Arslan, "Mesela Ekim ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Tiyatrosu, çocuk etkinlikleri için ilçemize gelecek. 3 gün boyunca bütün ilköğretim öğrencilerini tiyatro ile tanıştıracak. Bu etkinlikleri Mersin'in her bölgesinde, her ilçesinde, yaylalarında halkla buluşturduğu ve yaşattığı için, Başkanımız Vahap Seçer' e müteşekkiriz" dedi.

MUSTUL: "BÜYÜKŞEHİR, NE ZAMAN İSTESEK BİZLERE DESTEK VERİYOR"

Yıllar önce 'Madem ki bu topraklar Karacaoğlan'ın topraklarıdır, öyleyse bu topraklarda Karacaoğlan türküleri hep söylenecek' mottosuyla yola çıktıklarını ve etkinlik düzenlemeye başladıklarını hatırlatan Mut Çıtlık Kültür Sanat Dergisi'nin sahibi Nihat Mustul, "Şalvarlı şapkalı Karacaoğlan türkülerini söyleyenler, sahneye çıkıp Karacaoğlan türkülerini seslendirdi. Bir de bu yıl etkinliğimize şiir de ekledik. Karacaoğlan şiirleri de okundu" dedi. Mustul, yıllar önce Çıtlık Dergisi olarak bu etkinliği düzenlemeye başladıklarını, zaman içerisinde Mut Kaymakamlığı, Mut Belediyesi ve bu sene Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Sosyal belediyeciliğin en önemli görevlerinden birinin kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek olduğunu vurgulayan Mustul, "Bundan önce 2 kez Karacaoğlan Köyü'nde bu etkinliği düzenledik. Karacaoğlan Köyü'nde de Büyükşehir Belediyesi bize desteğini verdi. Ne zaman istesek, Büyükşehir bizlere destek veriyor. Bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.