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Şehit yakını ve gazi yakınlarına 591 kişi kamu kurumlarına atandı

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Şehit yakını gazi ve gazi yakını 591 kişinin kamu kurumlarına ataması yapıldı.

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinden 191'inin ataması, avukat, büro personeli, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, folklör araştırmacısı, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadrolara gerçekleştirildi. 246'sının memur, 115'inin hizmetli ve 39'unun da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması yapıldı.

"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz"

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazilerin vatanın, birlik ve beraberliğin korunması adına büyük fedakarlıklar göstermiş gerçek kahramanlar olduğunu söyleyerek, "Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti vatan toprağı, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır. Onların emaneti siz kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizim boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Ataması yapılan 591 kişi ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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