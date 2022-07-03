3 bin 500 rakımda kar banyosu

Sanatçı Aydın Aydın, Cilo Dağları'nda kuzu ile birlikte kar banyosu yaptı

HAKKARİ - Hakkari Valiliği öncülüğünde Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde bu yıl 4.'sü düzenlenen "Doğa Sporları Festivali"ne katılan türkücü Aydın Aydın, kuzu ile birlikte kar banyosu yaptı.

Yüksekova ilçesi sınırlarında yer alan Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türkücü Aydın Aydın, 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağları'nda kuzu ile birlikte kar banyosu yaptı.

Bodrum, Marmaris, Çeşme'ye gitmeye gerek olmadığını, Hakkari'de temmuz ayında kar olduğunu söyleyen Aydın Aydın, "Ben hayvan dostuyum. Dünyada ilk defa hayvanlarla düet yaptım. Bugün Sat Buzul Göllerindeyiz. Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz İdris Akbıyık tarafından 4.'sü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne çok güzel bir ilgi var. Bugün insanlar Marmara, Ege ve Karadeniz'de yüzerken, bizde Hakkari'de kar banyosu ve karda bronzlaşıyoruz" dedi.

Daha sonra sahne alan Aydın Aydın, bir birinden güzel türküler seslendirdi. Yüzlerce kişi halaya katılarak adeta buzul dağlarını illetti. Sahnede inerek eline davulu alan Aydın Aydın, yüzlerce kişiye muhteşem bir konser verdi.

Festivale Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, kurum amirleri, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlar katıldı.