288 delegenin 165 oyunu aldı - Haberler

FIRAT, MALATYA (İHA) - Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Rasim Fırat bir kez daha başkanlığa seçildi. Başkan Fırat, teşekkür konuşmasında, "Hodri meydan sosyal medyada olmaz demokrasinin gereği sandıkta olur" dedi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu, Esnaf Sarayı'ndaki Zirve Düğün Salonu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Rasim Fırat'ın açılış konuşmasından sonra Genel Kurul'un Divan Başkanlığına Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Divan Kurulu üyeliklerine ise Zekayi Kaplan, Fatih Çiftçi, Kenan Ejder ile Kenan Gerez seçildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından kurullar ayrı ayrı ibra edildi. Daha sonra yapılan seçimde 288 delegeden 165'inin oyunu alan Rasim Fırat, bir kez daha Birlik Başkanlığına seçildi. Bu arada diğer aday Hikmet Karaca da 109 oy aldı.

Fırat: Hodri meydan sosyal medyada olmaz

Teşekkür konuşması yapan Başkan Rasim Fırat, "Emeklerimizin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 45 yıllık esnafım ve ben bu işe ömrümü verdim. Birileri 'esnaf değil' diyerek yıpratmaya, çamur atmaya çalışsa da benim kimseyle kişisel, şahsi bir hesabım yoktur. Hesabı olanlarla ve hodri meydan diyenlerle de bugün burada hesaplaştık. Öyle ki, 'hodri meydan' sosyal medyada olmaz demokrasinin gereği sandıkta olur. Bugüne kadar yanımda olan siz esnaf dostlarıma, arkadaşlarıma ve kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Eski Başkanlara plaket verdi

Bu arada seçimler öncesinde Başkan Rasim Fırat, oda başkanlığından ayrılan Berberler Odası Başkanı Mustafa Çetin, Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Fatih Kantar, Oto Tamircileri Odası Başkanı Fatih Çiftçi, Demirciler Odası Başkanı Zekayi Kaplan, Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmaz Ağgön, Terziler Odası Başkanı Mustafa Kotan, Oltu Şoförler Odası Başkanı Samih Türkan, Keresteciler Odası Başkanı Mustafa Kumbasar ile Kunduracılar Odası Başkanı Hanifi Seven'e plaket verdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel