Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi
Merkez Bankası'ndan 22 ay sonra ilk kez faiz indirimi
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

23 Yaşındaki Ziraat Mühendisi İlk Kez Kış Sebzeleri Yetiştiriyor

23 Yaşındaki Ziraat Mühendisi İlk Kez Kış Sebzeleri Yetiştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mehmet Selçuk, ilk kez 11 bin kök lahana, brokoli ve karnabahar dikimi yaptı. Gelecek yıl bir milyon adet kış sebzesi fidanı dikmeyi hedefliyor.

Denizli'de yaşayan ve Ziraat Mühendisi olarak üniversite mezunu olan Mehmet Selçuk, üzüm bağlarıyla ünlü Çal ilçesinde ilk kez 11 bin kök lahana, brokoli ve karnabahar dikimi yaptı. 23 yaşındaki genç ürettiğini hale ve pazarcılara gönderdiğini ve gelecek yıl bir milyon adet kış sebzesi fidanı dikmeye hazırlandığını belirtti.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde bu yıl ilk kez 4 dönümlük tarlaya kış sebzeleri brokoli, karnabahar ve sarmalık lahana dikimi yapıldı. 23 yaşındaki Ziraat Mühendisi Mehmet Selçuk, Antalya'dan getirttiği 11 bin fidanı 14 Ağustos'ta nohudun arkasına ikinci ürün olarak tarlasına dikti. 25 Kasımda hasadına başlanılan kış sebzelerinde hasat bir ay daha devam edecek. Ürettiğini hale ve pazarcılara gönderen Selçuk, gelecek yıl bir milyon adet kış sebzesi fidanı dikmeye hazırlanıyor.

Ankara Üniversitesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun olan Mehmet Selçuk, verimli ve sulak tarlalara sahip İsabey Mahallesi'nde sofralık üzüm, kuru üzüm ve pekmez üretimi yaptıkları dile getirerek, "Ankara Üniversitesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldum. Verimli ve sulak tarlalara sahip İsabey Mahallesi'nde üzüm üretimi yapıyoruz. Boş tarlalarımızda ise mısır, nohut gibi ürünler yetiştiriyoruz. Ben tarla işlerini çok seviyorum. İki üç yıldır tarlalarımızdan bize göre istediğimiz paraları kazanamadık. Bu yıl ilk kez kış sebzelerine de yönelmek istedim. Nohut ekili tarlamızda hasadı yaptıktan sonra ağustos ayı içinde marul ve Antalya'dan getirttiğim 11 bin kök lahana, brokoli ve karnabahar fidanını toprakla buluşturduk. İlk kez yetiştirdiğimiz ürünlerden çok memnunum. Ürünler suyu çok seviyor. Damlama sulama sistemiyle kış sebzelerimizi suladık. Nohudun arkasından ikinci ürün olarak diktik. Nohut tarlaya azot bırakıyor, onun için gübreleme yapmadık. Sadece bir kez 25 kilogram amonyum sülfat verdik. Ürettiğimiz ürünleri Çal ve Bekilli ilçesindeki pazarcılara fazlasını da Denizli Hali'ne gönderdik. Ürünlerden ve fiyattan memnunum. Bu yıl 4 dönüme 11 bin kök fidan diktim. İnşallah gelecek yıl 1 milyon adet kış sebzesi fidanı dikeceğim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
img

Terör örgütü Suriye'de ilerliyor mu? MSB son noktayı koydu
img

Netanyahu talimatı verdi! Her şey tek tek sergilendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi

Son Dakika Haberleri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.