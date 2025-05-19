19 Mayıs Kutlamalarında Çatıda Halay Keyfi

19 Mayıs Kutlamalarında Çatıda Halay Keyfi
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Ankara'nın Sincan ilçesindeki inşaat işçileri, 19 Mayıs kutlamalarına çatıda halay çekerek katıldılar. Bayram coşkusu müzik eşliğinde yaşandı.

19 Mayıs kutlamalarına çatıda halay çekerek katıldılar

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 19 Mayıs kutlamalarına çatıda halay çekerek katılan işçiler kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan Yenikent Ortapınar inşaat işçileri, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çalan müzikler eşliğinde oynayarak bayram coşkusuna ortak oldu. Halay çeken işçileri gören vatandaşlar cep telefonları ile kaydettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - Yerel
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