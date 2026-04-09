AYTO üyeleri ticari bağlantılarını güçlendiriyor

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "18. Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Depolama Fuarı", sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla düzenlendi.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) 10. Meslek Komitesi üyeleri fuara katılım sağlayarak, sektördeki güncel gelişmeleri ve yenilikleri yerinde inceleme imkanı elde etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, fuarın sektör açısından önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin firmalara yeni pazarlara açılma, ürün çeşitliliğini artırma ve ticari bağlantılarını güçlendirme fırsatı sunduğunu ifade etti. Başkan Ülken, söz konusu fuar ziyaretinin AYTO üyelerinin ticari faaliyetlerine ve Aydın ekonomisine katkı sağlamasını temenni ederek, üyeleri fuar organizasyonlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı