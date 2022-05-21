Bu büfede 13 ya da 15 tane tost yiyen para ödemiyor, üstüne altın alıyor - Haberler

Osmangazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz, 5 ay önce kampanya düzenledi. Bir oturuşta 13 adet tost yiyene gram altın 15 adet yiyene ise çeyrek altın hediye ediyor.

SAYIYI TUTTURAMAYAN YEDİĞİNİN ÜCRETİNİ ÖDÜYOR

13 ve 15 adet yiyemeyenden ise kaç adet tost yediyse ücretini alıyor. Bu sayede talepleri artan Korkmaz, satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

"GÜNDE 5 KİŞİ KAMPANYAYA KATILIYOR"

Farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptığını ifade eden Yaşar Korkmaz, "Büfemizde 13 adet tost yiyene gram altın hediye ediyoruz. 15 adet yiyene ise çeyrek altın veriyoruz. Taahhüt ettiği tostu yiyemeyenden kaç tane tost yiyeceğini belirttiyse o kadar tost parası alıyor. Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor" dedi.f

"TOSTLARI YERSEK ALTINLARI ALACAĞIZ"

Kampanyaya katılan vatandaşlar "Buraya 13 ve 15 tane tost yemeye geldik. Tostları yersek altınları alacağız" şeklinde konuştular.

İhlas Haber Ajansı / Yerel