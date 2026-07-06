14 yaşında babasız kalınca iğne ipliğe sığındı

Sakarya'da yaşayan ve henüz 14 yaşındayken babasını kaybeden ve ailesine destek olmak amacıyla zanaat öğrenmeye karar veren 48 yaşındaki kadın, bir komşusunun vesilesiyle adım attığı gelinlik imalatında 34 yılı geride bıraktı. Meslek hayatı boyunca binlerce genç kızın hayalini dikerek hayatını idame ettiren zanaatkar, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yoğunlaşan siparişleri yetiştirmek için gece gündüz dikiş makinesinin başında ter döküyor.

Küçük yaşta yaşadığı büyük kaybın ardından hayata tutunabilmek için bir meslek sahibi olması gerektiğini anlayan Didem Küçükönder, komşusunun yardımıyla öğrenmeye başladığı mesleği ile 34 yıldır geçimin sağlıyor. Kadınların en mutlu günlerinde giydikleri gelinlikleri özenle dikerek neşelerine neşe katan Küçükönder, mesleğin zorluklarından, çırak bulamayışından, genç kızların gelinliklerine verdiği önemden ve gelinlik fiyatlarından bahsetti.

"Eskiden çoğu iş el işçiliği ve emeğiydi, daha farklıydı"

Teknolojinin gelişmesiyle mesleğin icra ediliş biçiminin de değiştiğini belirten Küçükönder, "14 yaşında babamın vefatından sonra başladım. Meslek sahibi olmam gerektiğini düşündüm. Elimde buna yatkındı. Bir komşumuzun sayesinde başladım. 34 yıldır onun sayesinde ekmek yiyorum. Ben ilk başladığımda ütüden tutun terasına kadar her şey çok zordu. Dantel dediğimiz işleri tek tek ellerimizle işlerdik. Şu anda her şey hazır geliyor, hazır olarak monte ediyoruz. Şimdi işler daha zevkli, güzel ve düzgün. Eskiden çoğu iş el işçiliği ve emeğiydi, daha farklıydı. Bir gelinliğin en zor kısmı korse kısmıdır. Üst beden kısmını tamamen müşterinin ölçüsüne has yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şimdiki kızlar saklamak istemiyor"

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlenen piyasaya ve yeni neslin tüketim alışkanlıklarına değinen Küçüköner, "Şu anda 25 binden başlayan fiyatlarla satışlar yapılıyor. Kullanılan malzemeye göre değişiyor; üst sınır yok, 25 bin ile 150 bin lira arasında gelinlikler var. Mesela 50 bin liraya satın alıyorsan, 45 bin liraya kiralıyorsun. Eskiden aynı gelinliği 3-4 kişiye kiralayabiliyorduk. Şu anda kızlar bunu kabul etmiyor, kendilerine özel dikilmesini istiyorlar. Ben mesela kendi gelinliğimi hala saklıyorum ama şimdiki kızlar saklamak istemiyor, fazlalık olarak görüyorlar. O yüzden 'giyip getireceğim' diyerek kiralıyorlar. Eskiden anneninkini kızı giyermiş, komşunun, halanın gelinliği alınıp giyilirdi. Şu anda bu mümkün değil, asla kabul etmiyorlar."

"Kızım olmadığı için mesleği onlara bırakamayacağım"

Sektörde yeni elemanların yetişmemesinden ve gençlerin sabırsızlığından dert yanan Didem Küçükönder, "Eleman yetişmiyor, yetiştirmeyi çok isterim ama hiçbir merak yok. Şimdiki çocuklar ve kızlar hiçbir şekilde bu işi istemiyorlar, kolay para kazanmak istiyorlar. Bu meslek ise biraz sabır işi. İki tane oğlum var, kızım olmadığı için mesleği onlara bırakamayacağım. Ama birçok arkadaşıma bu işi öğrettim. Bana bir dua etsinler yeterli" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı