Üye Girişi
Haberler

11 yaşında çırak olan Şakir Gezici, 19 yaşında usta oldu

Güncelleme:

Siirt'te yaşayan Şakir Gezici, 11 yaşında çırak olarak başladığı oto tamir dükkanında 19 yaşında usta oldu. Gezici, mesleğiyle görenlerin takdirini kazanıyor ve artık oto tamiri ve bakımı yapıyor.

Siirt'te yaşayan Şakir Gezici 11 yaşındayken çıraklığa başladığı oto tamir dükkanında 19 yaşında usta oldu. Gezici artık oto tamiri ve bakımı yapıyor.

19 yaşındaki Şakir Gezici mesleği ile görenlerin takdirini kazanıyor. Çok küçük yaşlarda oto tamirciliğine merak salan Gezici, henüz 11 yaşında çırak olarak çalışmaya başladı. Mesleğine büyük bir aşkla bağlı olan Gezici, küçük yaşlarda sürekli motorlara ilgisinin olduğunu belirtti. Gezici, "11 yaşındayken çırak olarak başladım. Arabaları seviyordum. İşimi severek yapıyorum. Küçüklüğümden beri otomobillere hayranlığım var. Özellikle motorların parçalarıyla uğraşmayı seviyorum. Araba parçalarıyla uğraşmak benim için bir hobi haline geldi. Usta oldum. İlk hedefimi gerçekleştirerek kendime ait bir oto tamir atölyesini açtım" dedi.

İşinde başarılı usta olduğunu dile getiren müşteri Mehmet Can Sezgin, "Aracım arızalandı. Şakir ustanın yanına geldik. Çok şükür arıza giderildi. Sürekli tercih ediyorum. Her zaman onunla işlerimi hallediyorum. İşinde de çok başarılı. Yaşına göre gerçekten iyi bir motor ustası. Arkadaşlara da sürekli tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Siirt Otomobil Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ethem Eke kimdir? Memleket Partisi Adana Belediye Başkan Adayı Ethem Eke kaç yaşında, nereli? Osman Arslan kimdir? AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan kaç yaşında, nereli? Zafer Burak Hasar kimdir? Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar kaç yaşında, nereli? Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli? Cüneyt Oğuz kimdir? Memleket Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kaç yaşında, nereli? Cemal Arıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kaç yaşında ve nereli? Berk Hacıgüzeller kimdir? Memleket Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli? Ramazan Altan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim kaç yaşında ve nereli? Nazif Atalay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay kaç yaşında ve nereli? Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli? Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli? Aynur Tatlı kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title