11 yaşında çırak olan Şakir Gezici, 19 yaşında usta oldu

Siirt'te yaşayan Şakir Gezici 11 yaşındayken çıraklığa başladığı oto tamir dükkanında 19 yaşında usta oldu. Gezici artık oto tamiri ve bakımı yapıyor.

19 yaşındaki Şakir Gezici mesleği ile görenlerin takdirini kazanıyor. Çok küçük yaşlarda oto tamirciliğine merak salan Gezici, henüz 11 yaşında çırak olarak çalışmaya başladı. Mesleğine büyük bir aşkla bağlı olan Gezici, küçük yaşlarda sürekli motorlara ilgisinin olduğunu belirtti. Gezici, "11 yaşındayken çırak olarak başladım. Arabaları seviyordum. İşimi severek yapıyorum. Küçüklüğümden beri otomobillere hayranlığım var. Özellikle motorların parçalarıyla uğraşmayı seviyorum. Araba parçalarıyla uğraşmak benim için bir hobi haline geldi. Usta oldum. İlk hedefimi gerçekleştirerek kendime ait bir oto tamir atölyesini açtım" dedi.

İşinde başarılı usta olduğunu dile getiren müşteri Mehmet Can Sezgin, "Aracım arızalandı. Şakir ustanın yanına geldik. Çok şükür arıza giderildi. Sürekli tercih ediyorum. Her zaman onunla işlerimi hallediyorum. İşinde de çok başarılı. Yaşına göre gerçekten iyi bir motor ustası. Arkadaşlara da sürekli tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu - SİİRT