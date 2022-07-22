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Van Gölü sahiline modern park

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Van Gölü sahiline modern park Van Büyükşehir Belediyesi'nin iskele sahil şeridinde yapımını sürdürdüğü 29 bin metrekarelik alandaki biyolojik göletli parkta çalışmalar sürüyor.

Van Gölü sahiline modern park

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi'nin iskele sahil şeridinde yapımını sürdürdüğü 29 bin metrekarelik alandaki biyolojik göletli parkta çalışmalar sürüyor.

Van Gölü için hayati önem taşıyan arıtma tesisinin devreye girmesi ve sahil şeridinde yapılan dip çamuru temizliğinin devam ettiği Van'da, büyükşehir belediyesi tarafından yeni projeler de bir bir hayata geçiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İskele Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Parkı'nın sahil kesiminde 29 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan park ile birçok yeniliğe imza atılacak. 70 araçlık otopark, gemi konseptli kafe, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuş yuvaları, oturma alanları ve anfi tiyatronun yer alacağı parkın dolgu çalışmaları tamamlandı.

Alan içerisinde yer alan 5 bin metrekarelik sazlık alan ise korunup biyolojik gölet olarak parka renk katacak. Yeni proje bünyesinde Yaşar Kemal Parkı da baştan aşağı yenilenecek. Sahil ve kumsalda olduğu gibi temizlenip vatandaşın hizmetine sunulacak.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

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