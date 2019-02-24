Yerel Seçime Doğru

AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında MHP'li yöneticilerle buluştuğu toplantıda, "Türkiye'de ne zaman bir şahlanma süreci başlamışsa, ardından ya darbeler gelmiş ya da kaos ve karmaşalar devreye sokulmuştur." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, halen Büyükşehir Belediye Başkanlığını da yürüten Mehmet Sekmen beraberindeki heyetle MHP'li yöneticilerle bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Sekmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine atıfta bulunarak, Cumhur İttifakı'nın Erzurum'da sıradan bir seçim hazırlığında olmadığını kaydetti.

31 Mart'taki seçimlerde milletin yanında yer alanların kazanacağına değinen Sekmen, "Bu seçim; milletin her türlü zillet ve şer odaklarına hadlerini bir kere daha bildirecekleri bir seçim olacak. Bu seçimi ortaya milli bir duruş koyanlar kazanacak, bu seçimi millet için yine milletin yanında olanlar kazanacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin çeşitli plan ve projelerle bertaraf edilmek istendiğini belirten Sekmen, "Bu süreçte verdiğimiz mücadele, aslında Türkiye'nin son 70 yılının özetidir. Çünkü Türkiye'de ne zaman işler yoluna girmiş ve ne zaman bir şahlanma süreci başlamışsa, ardından ya darbeler gelmiş ya da kaos ve karmaşalar devreye sokulmuştur." dedi.

Sekmen, istişare toplantılarını Cumhur İttifakı'nın parçası olan MHP'li yöneticilerle devamlı hale getireceklerini de sözlerine ekledi.

Erzurum'a yeni SKM

Sekmen ayrıca son olarak Erzurum'un Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyete başlayan AK Parti Hilalkent Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Partililer ve vatandaşların katıldığı Hilalkent SKM açılışında konuşan Sekmen, "Erzurum'da estirdiğimiz değişim ve dönüşüm rüzgarlarından Hilalkent'ten Yıldızkent'e, Dadaşkent'ten Yakutiye'ye varıncaya kadar şehrin her tarafı nasiplendi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA