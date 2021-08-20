Yeniçağa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeniçağa-Dörtdivan kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DG 613 plakalı minibüs, Köprüyanı mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet D. yönetimindeki 06 FLY 95 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Dilek D, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal