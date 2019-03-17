Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırıları için "insanlık dışı" ifadesini kullandı.

Bernama ajansının haberine göre, Mahathir, ulusal Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının açılışında yaptığı konuşmada, "Christchurch'deki insanlık dışı terör saldırısının Müslümanların yüreklerini sızlattığını" söyledi.

Mahathir, terör saldırısının intikamını almanın, "çok daha kötü bir eylem" olacağı uyarısında da bulundu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA