Yeni zamlı öğretmen maaşı 2025! Temmuz zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak? - SON DAKİKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 tarihinde açıkladı. Bu açıklamanın ardından, öğretmen maaşlarına yapılacak yeni zammın ne kadar olacağı, özellikle eğitim sektöründe çalışanlar ve sektör temsilcileri arasında merak konusu oldu. Peki, 2025 Temmuz zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2025 öğretmen maaş zammı yüzde kaç? İşte, detaylar…

2025 TEMMUZ ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Temmuz 2025 öğretmen maaş zammı, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Haziran 2025 dönemi 6 aylık enflasyon oranına göre netlik kazandı. 3 Temmuz tarihinde açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş zam oranları belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,67, memur ve memur emeklileri ise %15,56 oranında zam alacak.

TÜİK yeni zamlı öğretmen maaşı 2025

TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda, Haziran ayında aylık enflasyon %1,37, yıllık enflasyon ise %35,05 olarak gerçekleşti. Bu veriler, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamları doğrudan etkiledi. Memur maaşlarındaki zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Haziran verilerine göre, memurların enflasyon farkı %10,07 olarak belirlendi. Buna, 2025 yılı ikinci yarısı için öngörülen %5'lik toplu sözleşme zammı da eklenince, toplam zam oranı %15,57 oldu.

Temmuz zamlı öğretmen maaşları ne kadar

Zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, kamuda çalışan öğretmenlerin maaşları da arttı. Öğretmen maaşı, 52.906,77 TL'den 61.139,06 TL'ye yükseldi.