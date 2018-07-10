Yeni Sistem Kabinesi Netleşti! Bakanlar Kurulu'nun Eğitim Geçmişleri Merak Konusu Oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törenin ardından Başkan Erdoğan, 16 kişilik yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinenin Bakanlar Kurulu'nda görevlendirilen isimlerin eğitim durumları merak konusu oldu.

İşte bakanların eğitim durumları!

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Çavuşoğlu, daha sonra asistanlık bursu kazanarak ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne geçiş yaptı ve burada ekonomi dalında master derecesi aldı. 1993'te Bilkent Üniversitesi'nde doktora programına başlayan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Avrupa Birliği bursu kazanarak London School of Economics'te "Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma" üzerine doktora yaptı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR

1972 yılında Kara Harp Okulundan ve 1973 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1973-1980 yılları arasında Trakya Hududunda, Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Kıbrıs'ta tesis edilen ara bölgede ve Kara Harp Okulunda Takım, Bölük Komutanlığı ve Bilgi İşlem Subaylığı görevlerinde bulundu. 1982 yılında Kara Harp Akademisinden, 1985 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 1987 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Kolejinden mezun oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL

Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK

Ziya Selçuk Gazi Üniversitesi gazi eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak da görev aldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Ziya Selçuk çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazmaktadır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ

1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını tamamladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI MEHMET CAHİT TURHAN

1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. 1986 yılında Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü' nden mezun oldu.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ

Dr. Bekir Pakdemirli Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun. Başkent Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans ve Celal Bayar Üniversitesinde İktisat doktora çalışmalarını tamamladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY

İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU

Marmara Üniversitesi İİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun. ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışan Kasapoğlu, Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı. 2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi'nde araştırma asistanı, 2007'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC'te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yaptı.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakultesi mezunu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Yüksek lisans yaptı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK

ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü.