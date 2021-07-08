Yeni sezon formasında büyük değişim yapan Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı
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Yeni sezon formasında büyük değişim yapan Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı

Yeni sezon formasında büyük değişim yapan Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türkiye'de çok fazla sevilen İngiliz takımı Liverpool, 2021-22 sezonunun formalarını tanıttı. Liverpool'un deplasman formalarına beğeni yağdı. Tişört şeklindeki formalara futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Önümüzdeki yıllarda tişört şeklinde çıkması beklenen forma kültüründe büyük adımı Liverpool attı. Bazı takımlar yakalı formalar üretmişti ancak klasik formalardan vazgeçilememişti. Liverpool'un bu hamlesi diğer kulüplere de ilham olacak.

Forma kültürü de yeni dünyaya entegre oluyor. Dijital platformlarda büyük atılımlar yapan kulüpler, kökleşmiş kültürlerini de yeni düzene adapte etmeye başladı.

Yeni sezon formasında büyük değişim yapan Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı

Bir süredir futbolseverlerin tişört çeklinde çıkmasını istediği formaların başlangıcı Liverpool'la oldu. Bazı takımlar taraftarlarına özel olarak bu tarz ürünler çıkartsa da saha içinde kullanılan formalar klasik şekildeydi.

Yeni sezon formasında büyük değişim yapan Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı

YOĞUN TALEP

Liverpool'un çıkardığı formalara Türkiye'de büyük ilgi gösterildi. Futbolseverler Liverpool'un yeni formalarına olumlu görüş bıraktı. Türk kulüplerinin bu tipte formalara geçiş yapması bekleniyor.

Yeni sezon formasında büyük değişim yapan Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı
Yeni sezon formasında büyük değişim yapan Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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