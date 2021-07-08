Yeni sezon formasında büyük değişim yapan Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı

Türkiye'de çok fazla sevilen İngiliz takımı Liverpool, 2021-22 sezonunun formalarını tanıttı. Liverpool'un deplasman formalarına beğeni yağdı. Tişört şeklindeki formalara futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Önümüzdeki yıllarda tişört şeklinde çıkması beklenen forma kültüründe büyük adımı Liverpool attı. Bazı takımlar yakalı formalar üretmişti ancak klasik formalardan vazgeçilememişti. Liverpool'un bu hamlesi diğer kulüplere de ilham olacak.